ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı - Son Dakika
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ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı

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ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalya'daki G7 Zirvesi marjında, iki ülke arasında 10 yıllık yeni bir savunma iş birliği anlaşmasına imza attı. Biden, Amerikan askeri göndermeden silah, mühimmat ve diğer desteklerle yardım edeceklerini belirtirken Zelenski ise Biden'a teşekkür etti.

13.06.2024 22:43
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ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalya'daki G7 Zirvesi marjında, iki ülke arasında 10 yıllık yeni bir savunma iş birliği anlaşmasına imza attı.

RUSYA DIŞINDAKİ VARLIKLARIN DONDURUMASIYLA UKRAYNA'YA 50 MİLYAR DOLAR FON

İtalya'nın Fasano bölgesinde G7 Liderler Zirvesi marjında bir araya gelen ABD Başkanı Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ortak basın toplantısının başında ABD ile Ukrayna arasında 10 yıllık savunma işbirliği anlaşmasına imza atan iki lider, anlaşmanın hem NATO'nun güvenliği hem de Ukrayna'nın savunma zemini için önemine vurgu yaptı.

Biden, anlaşmayla ilgili konuşmasında, Rusya'ya ait Rusya toprakları dışındaki bazı finansal varlıkların dondurularak bu fonun 50 milyar dolarının Ukrayna lehine kullanılması yönündeki kararı överek bu şekilde Ukrayna'ya daha fazla yardımcı olabileceklerini belirtti.

BIDEN'DAN ABD ASKERİ GÖNDERMEDEN DESTEĞE DEVAM MESAJI

"Bizim amacımız, Ukrayna'nın savunma ve caydırıcılık kapasitesini uzun vadede artırmaktır, Ukrayna'nın gelecekteki saldırganlıklara karşı kendi kendini savunma yeteneğine kavuşmuş olmasını istiyoruz." değerlendirmesini yapan Biden, bu ülkeye Amerikan askeri göndermeden silah, mühimmat ve diğer desteklerle yardım edeceklerini ifade etti.

Biden, Zelenskiy ile imzaladıkları savunma anlaşmasının bir barış taahhüdü olduğunu ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması'na ve ülkelerin egemenliği ilkesine uygun olduğunu kaydetti.

ZELENSKİ'DEN BIDEN'A TEŞEKKÜR

Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Biden, Moskova'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi duyurduklarını ve bu yöndeki adımlarına devam edeceklerini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de söz konusu anlaşma dolayısıyla ABD'ye teşekkür etti ve bu anlaşmayla birlikte iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin daha derinlikli ve nitelikli bir hale geleceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

İtalya'da yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş varlıklarının faiz gelirlerini teminat olarak kullanarak, 2024 sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesi yönünde bir karar alınmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunuyor.

Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri, bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.

ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Jim Beam null: Ukrayna bu savaştan çıkabilse bile merak ediyorum ABD ye bu borcu nasıl ödeyecek acaba kaç kuşak bu borcu ödeyecek bakalım ben bu yardımların bedava olduğunu hiç sanmıyorum 2 1 Yanıtla

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