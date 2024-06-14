İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var

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İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde 3 katlı bir binayı vurdu. Sur kentinin doğusundaki Deyr Kanun en Nehr ve Cannata beldesine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivil yaralandı.

14.06.2024 00:49  Güncelleme: 01:02
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 katlı bir binaya düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın Sur kentinin doğusundaki Deyr Kanun en Nehr ve Cannata beldesi arasındaki 3 katlı bir eve hava saldırısı düzenledi.

7 SİVİL YARALANDI

NNA daha sonra geçtiği haberde, İsrail'in hedef aldığı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 sivilin yaralandığını ve yaralıların Sur kentindeki hastaneye sevk edildiklerini aktarıldı. Saldırı sonucu 3 katlı binanın tamamen yıkıldığı, bina sakinlerinin kurtarılması için olay bölgesine ambulanslar ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyasının geçtiği haberlere göre İsrail saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ölenlerin sayısı ve kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı. Saldırıya ilişkin İsrail ordusu ve Lübnan makamları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail\'den Lübnan\'a saldırı! Çok sayıda yaralı var
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

İsrail, Lübnan, Sur, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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  • Ercan Durmaz: geliyor gelmekte olan 7 1 Yanıtla

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