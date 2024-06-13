Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip - Son Dakika
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Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip

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Julen Lopetegui'nin takımın başına gelmesiyle kadroda büyük bir değişikliğe hazırlanan İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jayden Oosterwolde'yi yakın takibe aldı. Astronomik bir teklif gelmemesi halinde herhangi bir futbolcusunu satmayı düşünmeyen sarı-lacivertli takım ise kapıyı 25 milyon eurodan açtı.

13.06.2024 22:07  Güncelleme: 22:17
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Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin yıldız ismi Jayden Oosterwolde'ye İngiltere Premier Lig'ten talip çıktı.

WEST HAM TAKİBE ALDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'ye kancayı taktı. Julen Lopetegui'nin takımın başına gelmesiyle kadrosunda büyük bir değişime hazırlanan İngiliz kulübü, hem sol bek hem de stoper bölgesinde oynayan 23 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu yakın takibe aldı.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Takımdan memnun olan ve birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, astronomik bir teklif gelmediği sürece hiçbir futbolcusunu satmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, Oosterwolde'nin olası satışından yaklaşık 25 milyon euro gelir bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 34'ü ilk 11 olmak üzere 43 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde, bu karşılaşmalarda takımına 2 gollük skor katkısı sağladı. 23 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde\'ye Premier Lig\'ten dev talip

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Son Dakika Spor Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • emrah bakansız: çok iyi futbolcu kendini çok iyi gelistirdi kesinlikle değer ama takımımız Fenerbahçe'de kalması gerektiğini düşünüyorum ? 36 6 Yanıtla
    Hursit Yavas: Senin rakamlarla aran iyi degil galiba 8 0
  • Cemil YALÇIN: 25 güzel rakam bonus falan filanda ekleyebilirsek güzel olur 17 4 Yanıtla
  • Mustafa Naz: 6 milyona alinirken hepimiz burun kivirdik.alikocun n buyuk yaptigi is satmak. saaaaatsatsatttt :) 8 2 Yanıtla
  • Murat Çoker: yanlış anlamayn da 25 milyondan haberiniz varmi sizin yaa bide sevinenler var habere komksiniz o adama 25 versinler bide beni... 0 3 Yanıtla

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