EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı - Son Dakika
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EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı

EURO 2024\'e saatler kala Fransa\'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı

EURO 2024'ün başlamasına saatler kala turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa'da Kylian Mbappe ve Kingsley Coman antrenmana çıkmazken, Ibrahima Konate ve Aurelien Tchouameni ise çalışmayı yarıda bıraktı. D grubunda yer alan Fransa, turnuvadaki ilk maçında 17 Haziran Pazartesi günü Avusturya ile karşılaşacak.

13.06.2024 23:47
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Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nın başlamasına saatler kala turnuvanın favori takımlarından olan Fransa'da adeta kriz çıktı. Kylian Mbappe ve Kingsley Coman bugünkü antrenmana çıkmazken, Ibrahima Konate ve Aurelien Tchouameni de çalışmayı yarıda bıraktı.

MBAPPE VE COMAN ANTRENMANA ÇIKMADI

The Athletic'de çıkan habere göre Fransa kaptanı Kylian Mbappe ve forvet Kingsley Coman, 17 Haziran Pazartesi günü Avusturya'ya karşı oynayacakları Euro 2024 açılış maçı öncesinde bugün yapılan antrenmana çıkmadı. 25 yaşındaki Mbappe takımın geri kalanından ayrı olarak kapalı alanda bireysel çalışma yaparken, 28 yaşındaki Coman hastalığı nedeniyle antrenmanı kaçırdı.

EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı

İKİ İSİM ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Defans oyuncusu Ibrahima Konate ve orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni, takımla birlikte antrenmana başladı ancak daha sonra kondisyoner eşliğinde bireysel egzersizler yapmak için antrenmanı yarıda bıraktı. 25 yaşındaki Konate soğuk algınlığı semptomları yaşarken, 24 yaşındaki Tchouameni ise Mayıs ayında Bayern Münih'e karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci ayağında sol ayağından stres sakatlığı geçirdikten sonra tedavisine devam ediyor.

D GRUBUNDA YER ALIYOR

Fransa, EURO 2024'te Hollanda, Avusturya ve Polonya ile birlikte D Grubunda yer alıyor. Turnuvaya 17 Haziran'da Avusturya maçıyla başlayacak olan Fransa, 21 Haziran'da Hollanda ile karşılaştıktan sonra 25 Haziran'da Polonya karşısında turnuvayı tamamlayacak.

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Son Dakika Spor EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Özcan Kaya: 2 cümlelik haberi uzattıkça uzamışsınız birde yalan yanlış başlıklarla. 33 0 Yanıtla
    Nusret Özbakan: aynen futbolcular sakatlığından dolayı antrenmana çıkmamış sanki Futbolcularda kriz yaratılmış gibi başlık atmışlar 27 0
  • recep özoğul: Bu sitede hiç mi işine saygı duyan, işini hakkıyla yapan kimse yok. Manşetler yanlış ve konuyla çoğu zaman ilgisiz. Birçok yazım hatası var çoğu haberde. Yarım paragraflık haberi kendi içinde on defa tekrarlayıp beş sayfaya çıkarıyorsunuz. Biraz takipçilerinize saygınız olsun. 25 0 Yanıtla
  • Yalcin Korkmaz: Türk basını işte böyle iki cümlelik haberi abarta abarta pişirip sunuyor. 20 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı - Son Dakika
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