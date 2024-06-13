EURO 2024\'e saatler kala Fransa\'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı

Spor

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nın başlamasına saatler kala turnuvanın favori takımlarından olan Fransa'da adeta kriz çıktı. Kylian Mbappe ve Kingsley Coman bugünkü antrenmana çıkmazken, Ibrahima Konate ve Aurelien Tchouameni de çalışmayı yarıda bıraktı.

MBAPPE VE COMAN ANTRENMANA ÇIKMADI

The Athletic'de çıkan habere göre Fransa kaptanı Kylian Mbappe ve forvet Kingsley Coman, 17 Haziran Pazartesi günü Avusturya'ya karşı oynayacakları Euro 2024 açılış maçı öncesinde bugün yapılan antrenmana çıkmadı. 25 yaşındaki Mbappe takımın geri kalanından ayrı olarak kapalı alanda bireysel çalışma yaparken, 28 yaşındaki Coman hastalığı nedeniyle antrenmanı kaçırdı.

İKİ İSİM ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Defans oyuncusu Ibrahima Konate ve orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni, takımla birlikte antrenmana başladı ancak daha sonra kondisyoner eşliğinde bireysel egzersizler yapmak için antrenmanı yarıda bıraktı. 25 yaşındaki Konate soğuk algınlığı semptomları yaşarken, 24 yaşındaki Tchouameni ise Mayıs ayında Bayern Münih'e karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci ayağında sol ayağından stres sakatlığı geçirdikten sonra tedavisine devam ediyor.

D GRUBUNDA YER ALIYOR

Fransa, EURO 2024'te Hollanda, Avusturya ve Polonya ile birlikte D Grubunda yer alıyor. Turnuvaya 17 Haziran'da Avusturya maçıyla başlayacak olan Fransa, 21 Haziran'da Hollanda ile karşılaştıktan sonra 25 Haziran'da Polonya karşısında turnuvayı tamamlayacak.