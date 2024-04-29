Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı

Geniş Video İzle

Şampiyonluğunun ardından birincilik kürsüsünde Filistin bayrağı açıp 'dabke' dansı yaparak İsrail zulmünü prostesto eden milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz'ün hakkında Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından soruşturma açıldı. Madalya ve şampiyonluklarının geri alınmasıyla tehdit edilen Akyüz, sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla duruma tepki gösterdi.

29.04.2024 17:21  Güncelleme: 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazarak kürsüde Filstin bayrağı açan milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, paylaştığı videoyla gündem oldu.

KÜRSÜDE FİLİSTİN BAYRAĞI AÇMIŞTI

Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, kürsüde Filistin bayrağı açmış, Filistin halk oyunu `dabke` dansı yapmıştı. Akyüz, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşma açtı

FEDERASYON TEHDİT EDİYOR

Sosyal medya hesabında bir video paylaşan Akyüz, Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'nun hakkında "bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler" diyerek soruşturma açtığını duyurdu. Milli sporcu, madalyalarının ve şampiyonluklarını elinden almasıyla tehdit ediyor.

Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşma açtı

"SİZİN DEĞERİNİZ YOK"

Şampiyonluklarını geri almakla tehdit eden Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'na tepki gösteren Akyüz, 'Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsanız, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz gerçekten. Bebek katillerine karşı yapmış olduğum protestoyu kalkıp, 'bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler' diyerek soruşturmak açmak. Senin değerin yok. Ne değeri? Ne vicdan, ne insanlık, ne haysiyet... Hiçbir şey yok sizde. Aşağılıksınız! Aşağılık bile değilsiniz, seviyeniz bile yok sizin. Almazsanız da, ceza vermezseniz de adam değilsiniz ulan!. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı' ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan, Filistin Bayrağı, Sosyal Medya, Filistin, İsrail, Yaşam, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emir Emir: FİLİSTİNDE KATLİAM VAR,SİVİLLER ÖLDÜRÜLÜYOR.100 YIL ÖNCE TÜRK ASKERİDE AYNI TOPRAKLARDA ZEHİRLİ SUYA SOKULMUŞ,ARKADAN HANÇERLENMİŞTİ.BU TOPRAKLARDA BAZI AKTÖRLER FARKLI SENARYO AYNI.. 23 5 Yanıtla

18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
18:33 Sahada birbirlerine girmişlerdi Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı Sahada birbirlerine girmişlerdi! Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı
18:01 Geri dönüyor Tolgay Arslan’a eski kulübünden sürpriz teklif Geri dönüyor! Tolgay Arslan'a eski kulübünden sürpriz teklif
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
17:17 İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
17:08 İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 18:57:32. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement