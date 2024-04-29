Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı

Spor

Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazarak kürsüde Filstin bayrağı açan milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, paylaştığı videoyla gündem oldu.

KÜRSÜDE FİLİSTİN BAYRAĞI AÇMIŞTI

Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, kürsüde Filistin bayrağı açmış, Filistin halk oyunu `dabke` dansı yapmıştı. Akyüz, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

FEDERASYON TEHDİT EDİYOR

Sosyal medya hesabında bir video paylaşan Akyüz, Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'nun hakkında "bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler" diyerek soruşturma açtığını duyurdu. Milli sporcu, madalyalarının ve şampiyonluklarını elinden almasıyla tehdit ediyor.

"SİZİN DEĞERİNİZ YOK"

Şampiyonluklarını geri almakla tehdit eden Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'na tepki gösteren Akyüz, 'Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsanız, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz gerçekten. Bebek katillerine karşı yapmış olduğum protestoyu kalkıp, 'bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler' diyerek soruşturmak açmak. Senin değerin yok. Ne değeri? Ne vicdan, ne insanlık, ne haysiyet... Hiçbir şey yok sizde. Aşağılıksınız! Aşağılık bile değilsiniz, seviyeniz bile yok sizin. Almazsanız da, ceza vermezseniz de adam değilsiniz ulan!. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı' ifadelerini kullandı.