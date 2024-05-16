Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Trendyol Süper Lig'de 37. haftada oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu.
Risk yönetimi tarafından belirlenen oranlarda derbinin favorisi Galatasaray olarak gösterilirken, sarı kırmızılılara 1.96 oran verildi. Konuk ekip Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.60 oran belirlenirken, maçın berabere bitmesi için belirlenen oran 3.37 oldu.
Derbide 2.5 gol alt için 2.17, 2.5 gol üst için 1.37 oran belirlendi. Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
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