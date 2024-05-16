"Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket - Son Dakika
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Politika

"Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket

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İYİ Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti kurma hazırlıkları yapan Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili çarpıcı bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Yavuz Ağıralioğlu parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 75.3'ü hayır yanıtını verirken, yüzde 7.8'lik kesim ise Ağıralioğlu'na parti kurması halinde oy vereceğini belirtti.

16.05.2024 10:18  Güncelleme: 10:32
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İYİ Parti'den olaylı bir şekilde istifa ettikten sonra yeni parti kurma hazırlıklarına başlayan Yavuz Ağıralioğlu hakkında ASAL Araştırma tarafından çarpıcı bir anket yapıldı.

YÜZDE 75'LİK KESİM "OY VERMEM" DİYOR

Ankette vatandaşlara "Yavuz Ağıralioğlu parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 75.3'lük kısmı 'Hayır' yanıtını verirken yüzde 7.8'lik kesim ise Ağıralioğlu'na parti kurması halinde oy vereceğini belirtti. 2 bin kişinin katıldığı ankette yüzde 4.7'lik kesim ise kararsız olduğunu ifade etti.

İşte ASAL Araştırma'nın anketi;

'Oy verir misiniz?' diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Oy verir misiniz?' diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi: Oy vermem. Çünkü ona İYİ partide en çok ihtiyaç duyulduğu vakit istifa etti. Aynı şekilde BBP sinden de ayrılmıştı. Şimdi kendi kafasına göre Anadolu Müdafaa Partisi ( AMP ) de takılsın. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket - Son Dakika
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