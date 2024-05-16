Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,2240 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 104,3 seviyesinde bulunuyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilere paralel yükselirken, perakende satışlar yatay seyretti. Analistler, enflasyonun yavaşlama eğilimi ve faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirtti.

16.05.2024 10:46
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Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 32,2240'dan, avro/TL yüzde 0,2 artışla 34,9740'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 40,9650'den işlem görüyor.
Dolar endeksi dün bir önceki kapanışa göre 0,7 düşerek 104,2 seviyesine gerilerken, şu dakikalarda yüzde 0,1 yükselişle 104,3 seviyesinde bulunuyor. Dün ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

TÜFEDE NİSANDA AYLIK YÜZDE 0,3 VE YILLIK YÜZDE 3,6 BEKLENTİLERE PARALEL YÜKSELDİ

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel yükseldi. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu. Bununla birlikte, perakende satışlar nisanda aylık bazda yatay bir seyir izledi.

PARA PİYASALARINDAKİ FİYATLAMALARDA FED'İN EYLÜLDE İLK FAİZ İNDİRİMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİ ÖNGÖRÜYOR

Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını söyledi. Perakende satışlarda görülen yavaşlamanın da ülkede enflasyonu besleyen etkenlerin güç kaybettiğine işaret ettiğini belirten analistler, söz konusu verilerin piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirdiğini ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 73 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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