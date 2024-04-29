Sahada birbirlerine girmişlerdi! Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Sahada birbirlerine girmişlerdi! Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un West Ham ile oynadığı maçta teknik direktör Jürgen Klopp ile Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın saha içerisinde tartışması gündeme oturmuştu. Müsabakanın ardından her iki isim de konuyla ilgili detay vermese de yaşanan tartışmanın nedeni belli oldu. Kloop'un oyuna girmeye hazırlanan Salah'a yavaş hareket ettiği gerekçesiyle tepki gösterdiği ortaya çıktı.

29.04.2024 18:32  Güncelleme: 18:37
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kalıp şampiyonluk yarışında bir yara aldı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Mohamed Salah'ın oyuna girdiği sırada teknik direktör Jürgen Klopp ile tartışma yaşaması puan kaybının da önüne geçerek uzun süre konuşuldu. Futbol gündemini bomba gibi düşen tartışmanın nedeni belli oldu.

"NE KONUŞTUĞUMUZU SÖYLEYEMEM"

2-2 biten müsabaka sonrası söz konusu olay Jürgen Klopp'a sorulmuş ve 56 yaşındaki teknik adam "Salah ile ne konuştuğumuzu söyleyemem. Soyunma odasında konuştuk ve bitti" ifadelerini kullanmıştı.

"KONUŞURSAM BURALAR YANGIN YERİNE DÖNER"

Maçın ardından açıklama yapan Mohamed Salah ise "Beni konuşturmayın. Konuşursam buralar yangın yerine döner" demişti.

Sahada birbirlerine girmişlerdi! Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı

"YEDİ YILLIK HİZMETTEN SONRA"

Taraflar detay vermese de kavganın nedeni ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre Kloop, oyuna gireceği sırada geç hazırlanmasından şikayetçi olduğu Mısırlı yıldızı uyardı. Salah ise buna yanıt olarak "Bu konuda yapabileceğim bir şey yok" yanıtını verdi. Bu cevabın üzerine Klopp, tekrar Mısırlı yıldızın yanına gitti ancak ne söylediği anlaşılmadı. Klopp'un bu cevabına sert bir dille karşılık veren Salah, "Yedi yıl sonra, yedi yıllık hizmetten sonra, yedi yıl sonra kırmızı kart göreceğim" dedi.

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Son Dakika Spor Sahada birbirlerine girmişlerdi! Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

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