Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme 2 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

29.04.2024 16:32  Güncelleme: 17:08
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılması beklenen görüşmenin tarihi belli oldu. Erdoğan-Özel görüşmesi 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

GÖRÜŞME BEŞTEPE'DE OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki kritik görüşme, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak.

CHP LİDERİ ÖZEL'İN ÇANTASINDA NE VAR?

CHP Genel Başkanı Özel, geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önümüzdeki hafta planlanan görüşmede masaya yatıracağı konuları anlatmıştı. Belediyelerin sorunlarından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulmasına kadar üzerinde konuşulması gereken önemli meselelerin olduğunu ifade eden Özel, dış politikaya da değineceklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu

"SONUÇ ALIRSAK DİYALOG KANALINI AÇIK TUTACAĞIZ"

Özel, "CHP yurt içinde ana muhalefet partisi sınırların dışına çıkınca Türkiye'nin partisi. Türkiye'nin dış politikada önemli sorunları var. Alman Başbakanı sosyal demokrat. Alman Cumhurbaşkanı sosyal demokrat kökenli. İspanya başbakanı sosyal demokrat. Sayın Erdoğan'ın dünyada temas ettiği pek çok lider sosyal demokrat, sosyalist. Bu konuda ben kiminin yardımcısıyım, kiminle aynı masadayım. O yüzden Türkiye'nin meselelerinin çözülmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli katkıları oluyor, olabilir. Çok uzun yıllardır terk edilmiş birtakım devlet geleneklerinin tekrar Türkiye'ye kazandırmak için son seçimin birinci partisi olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Hepsini Sayın Erdoğan'la görüşeceğiz. Önceliklendirerek oturacağız, görüşeceğiz. Sonuç alırsak bu diyalog kanalını açık tutacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin tarihi belli oldu

ERDOĞAN VE ÖZEL ARASINDAKİ İLK TEMAS 23 NİSAN'DA OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Ele alacağımız çok konu var." diyerek "Özgür Özel'e kapımız açık" mesajı vermiş, Özel ise "Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz yok" diyerek "Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı" bir toplantı ümit ettiğini dile getirmişti. Özel, "Bundan sonra Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz." ifadelerini de kullandı. Karşılıklı sözler sonrası Erdoğan ve Özel arasındaki ilk temas 23 Nisan'da TBMM Resepsiyonu'nda gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs\'ta bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yunus Uslu: Öğrenciler kyk borcunu bile ödeyemiyor. Emekliler zor durumda içtiği bir bardak çayı bile düşünür hale gelmiş. Tarım hayvancılık bitme noktasına geldi. Mülteci sorunu gibi önemli bir problemimiz var. Allah aşkına şu olaylara gençlerin bunalımına el atın sonra kim kimle nerde buluşuyorsa ne konuşuyorsa konuşsun. 14 6 Yanıtla
  • D Celik: Özgür de transfer olacak. Memlekette Adam kalmamis 6 14 Yanıtla
  • EKREM Korkmaz: Anayasa değişikliği asla ol-ma-ya-cak. 8 4 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Çankaya Saray değil orada görüşsünler:))) 4 3 Yanıtla
  • Hakan Ünsal: hani hiç ağzından düşünmediğin emekliler konusu olmayacak anlaşılan. 2 4 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden: ya arkadaş adam 2-3 sene sonra gidecek sen artık ne ayagına gidiyosun.. Aldı alacağını Yaptı yapacagını zaten.. sen indikten sonrası için planlarını yap 3 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek - Son Dakika
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