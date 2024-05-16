Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu - Son Dakika
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Dünya

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

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Lübnan'ın en ciddi askeri gücü Hizbullah, İsrail işgali altında olan Golan Tepeleri'ni 60 Katyuşa roketiyle vurdu. İsrail'in en önemli istihbarat balonunun hedef alındığı 3 askeri üsse yönelik saldırıyı İsrail basını savaşın başından beri en büyük saldırı olarak tanımladı.

16.05.2024 14:22  Güncelleme: 14:57
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Hizbullah, İsrail işgali altında olan Suriye toprağı Golan Tepeleri'ne bu sabah 60 Katyuşa roketi fırlattığını ve 3 askeri üssü hedef aldığını duyurdu. Lübnan'ın en ciddi askeri gücü Hizbullah, roket yağmurunun İsrail jetlerinin Bekaa Vadisi'ndeki bombardımanına misilleme olduğunu kaydetti.

40 ROKET SINIRI GEÇTİ

İsrail ordusu ise, bu sabah Hizbullah'ın ateşlediği 40 roketin sınırı geçtiği bilgisini paylaştı. Suriye, İsrail ve Lübnan'ın kesişme noktasındaki Golan Tepeleri, on yıllardır İsrail işgali altında. Lübnan medyası ise, İsrail'in sınırdaki Ayta eş Şaab'a saldırdığını yazdı.

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

BALON ÜSSÜ HAVAYA UÇTU

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur'da Hizbullah'ın önemli isimlerinden Hüseyin Mekki'yi seyahat ettiği araçta bir füzeyle vurması, 8 Ekim'den bu yana devam eden sınır çatışmasında yeni bir sayfa açtı. İran'ın Orta Doğu'daki en sıkı müttefiki Hizbullah, İsrail'e çok ağır saldırıyla misillemede bulundu. Çarşamba günü Lübnan-İsrail sınırının 35 kilometre içerisindeki hava üssü kamikaze silahlı insansız hava aracıyla vuruldu. Aşağı Celile bölgesindeki söz konusu üste, Sky Dew adlı casus balonlar konuşluydu.

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

"SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA EN BÜYÜK SALDIRI"

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Meyadin televizyonu, internet sitesinin manşetinde İsrail'in en önemli istihbarat balonunun hedef alındığını yazdı. El Meyadin ayrıca, casus balon üssünün vurulmasını İsrail medyasının savaşın başından beri en büyük saldırı olarak tanımladığını da aktardı. İsrail ordusu bu sabah kuzeydeki hassas askeri tesise saldırı olduğunu doğruladı, başka bir detay vermedi.

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

İSRAİL'DEN MİSİLLEME GECİKMEDİ

Vurulan askeri üs, Golan Tepeleri'nin eteklerindeki Taberiye yakınlarında. Hizbullah'ın savaşın başından beri imza attığı en derin saldırıya karşı misilleme de gecikmedi, İsrail jetleri Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Bekaa Vadisini gece boyuna bombardımana tuttu. Sınır hattına 100 kilometre uzaklıktaki Bekaa Vadisi, Hizbullah'ın kalesi olarak görülüyor.

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail\'in casus balonlarını vurdu

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Son Dakika Dünya Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tahsin Mehdevi: Hizbullahi yiğitlerin ellerine sağlık. Tüm direniş eksenindeki yiğitlere Selam, DİRENİŞE DEVAM ? 79 10 Yanıtla
    ferhat eser: gitsene gazzeye niye gitmiyorsun??? 20 60 mürsel sarıteke: Hadi git bakalım 9 38 Ercan Karatas: Neo Ferhat zoruna mı gitti 38 7 ferhat eser: ercan klavyeden direniş olmaz kardeşim direniş sahada verilir sahada 10 23
  • Bülent Tan: tam borsalar düzelecek hemen bir saldırı yapılıyor. Tiyatro seyrediyoruz resmen 0 6 Yanıtla

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