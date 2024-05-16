Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nın teknik direktörü olabilir - Son Dakika
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Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nın teknik direktörü olabilir

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Güney Kore Futbol Federasyonu, adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'i milli takımın başına getirmek için görüşmeler gerçekleştiriyor. Federasyon yetkilisi, Güneş'in göreve sıcak baktığını ve görüşmelerin hızla ilerlediğini belirtti.

16.05.2024 16:12  Güncelleme: 16:19
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Bu sezon Süper Lig devi Beşiktaş ile yollarını ayıran ve gelecek sezon için tekrar siyah-beyazlıların başına geçeceği konuşulan Şenol Güneş hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GÜNEY KORE'YE GİDEBİLİR

Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, Şenol Güneş'in milli teknik direktörlüğüne getirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Güney Kore basınından MK Sports'a konuşan bir federasyon yetkilisi, Şenol Güneş ile yapılan görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve tecrübeli teknik adamın da Güney Kore'nin başına geçmeye çok sıcak baktığı ifade edildi.

Önceden 4 adayın belirlendiğini ancak Şenol Güneş'in an itibarıyla Güney Kore için öncelik olduğunu söyleyen federasyon yetkilisi, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliğine aldı ve görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler hızla ilerliyor." dedi.

"ŞU AN NET BİR ŞEY YOK"

Güneş'in de görev için istekli olduğunu söyleyen yetkili, "Şenol Güneş, Kore'nin teknik direktörlüğünü üstlenmek için güçlü bir iradeye sahip, bu nedenle görüşmeler yakın gelecekte sonuçlanabilir. Teknik direktör seçim süreci hakkında net olarak söyleyebileceğim bir şey şu an itibarıyla yok" dedi.

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Son Dakika Spor Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nın teknik direktörü olabilir - Son Dakika

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