Beşiktaş ilk uçağı indirdi! Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul\'a geldi

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Takımın başına Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u, danışman olarak da Brad Friedel'i getiren Beşiktaş, ilk transferini açıklamayahazırlanıyor. Siyah-beyazlıların anlaşma sağladığı tecrübeli stoper Gabriel Paulista, son görüşmeler için İstanbul'a geldi.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı. Devre arasında da transferi gündeme gelen ancak son dakikada yönünü 6 aylığına İspanyol devine çeviren deneyimli savunmacı, siyah-beyazlıların teklifini bu kez kabul etti. Teknik direktör Van Bronckhorst'un ısrarla kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Paulista Beşiktaş'tan 2.6 milyon euro ile 3 milyon euro arasında bir yıllık ücret alacak.

BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA

Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilecek olan Gabriel Paulista, anlaşma sağladığı Beşiktaş ile ileri görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcuyu taşıyan uçak, 12 Haziran'ı 13 Haziran'a bağlayan gece iniş yaptı. Son görüşmelerin ardından kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

Kariyerine Brezilya'da başlayan Paulista, 2013'te EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında LaLiga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına başladı. İngiliz devi Arsenal 2015'te 15 milyon euro ödeyerek 1.87 boyundaki savunmacıyı kadrosuna kattı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi. Geride kalan sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, ikinci yarı ise Atletico Madrid'de 5 maçta 405 dakika forma şansı buldu. Paulista, futbol kariyerinde 421 maçta ter dökerken, 10 gol, 6 asist katkısı sağladı.