Küçükçekmece'de cadde ortasında kanlı saldırı! Ortalık adeta savaş alanına döndü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de cadde ortasında kanlı saldırı! Ortalık adeta savaş alanına döndü

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İstanbul Küçükçekmece'de aralarında husumet olan ve sokakta karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan gruplardan biri, bir süre sonra plakasız araçla geri dönerek karşı tarafa silahla ateş açtı. Saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken olay yerinde 30'a yakın boş kovan bulundu. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

13.06.2024 00:29  Güncelleme: 00:51
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir gruba araçtan silahla ateş açıldı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Söğütlüçeşme Mahallesi Başkumandan Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde karşılaşan ve husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan gruplardan biri, bir süre sonra plakasız araçla geri dönerek karşı tarafa silahla ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, mermi isabet eden çevredeki bazı bina ve dükkanların camları kırıldı.

30'YA YAKIN BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 30'a yakın boş kovan bulunan olay yerinde incelemelerini sürdüren polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Küçükçekmece\'de cadde ortasında kanlı saldırı! Ortalık adeta savaş alanına döndü
Kaynak: AA

Küçükçekmece, İstanbul, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de cadde ortasında kanlı saldırı! Ortalık adeta savaş alanına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Faruk Çetin: Evet evet bildiğin Texas, ruhsatsız silah kullanımına ve silahla yaralamaya, mala zarar vermeye ağır cezalar gelmeli 42 0 Yanıtla
  • Erkut Köse: Küçük çekmece son günlerde adını söz ettirmeye başladı bu aralar 27 0 Yanıtla
  • Hakan Kan: Teksas bile değil orda en azından şerif olur.Burda şerif de yok, müdehale etse ya açığa alınacak,ya hapse gireceği için. 17 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: This İs Texas In the Nightt 16 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya: ne yazikki kolluk kuvvetleri ortalarda yok bekçı hiç yok 6 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış: Ne olduysa sıfırbirden sonra oldu 1 0 Yanıtla
  • Ayhan Yıldız: Küçükçekmecenin yarısı halkalı eşkıyaları yarısı kayıtsız göçmen,normaldir sonuç 1 0 Yanıtla
  • Hidayet kapaklıkaya: Ülkemiz eski Türkiye değil kovboy filimlerini arartmıyor 0 0 Yanıtla

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