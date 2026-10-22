İki ülke arasında sessiz takas! Ortaya çıkan tablo korkunç - Son Dakika
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İki ülke arasında sessiz takas! Ortaya çıkan tablo korkunç

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Rusya ile Ukrayna arasında savaşta hayatını kaybeden askerlerin cenazeleri karşılıklı teslim edildi. Rusya'nın 252 Ukraynalı askerin naaşını iade ettiği takasta, Ukrayna'nın 23 Rus askerinin cenazesini teslim ettiği bildirildi. Yaklaşık 11'e 1'lik fark dikkat çekerken, bu oranın iki ülkenin savaşta verdiği toplam kayıpları yansıtmadığı belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasında savaşta hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin karşılıklı teslimine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın 252 Ukraynalı askerin naaşını teslim edeceği, Ukrayna'nın ise 25 Rus askerinin cenazesini iade edeceği bildirildi. İki ülke arasındaki yaklaşık 10'a 1'lik fark dikkat çekti.

252 UKRAYNALI ASKERİN NAAŞI TESLİM EDİLİYOR

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta yaşamını yitiren askerlerin cenazelerinin ülkelerine gönderilmesi için karşılıklı teslim süreci gündeme geldi.

Paylaşılan bilgilere göre Rusya, çatışmalarda hayatını kaybeden 252 Ukraynalı askerin naaşını Ukrayna'ya teslim ederken, Ukrayna da 25 Rus askerinin cenazesini Rusya'ya iade ediyor.

CENAZE SAYISINDA YAKLAŞIK 10 KAT FARK

Karşılıklı teslim edilecek cenaze sayıları arasındaki büyük fark, gelişmenin en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

Rusya'nın teslim edeceği Ukraynalı askerlerin sayısı, Ukrayna'nın iade edeceği Rus askerlerinin sayısının yaklaşık 10 katına ulaşıyor.

Ancak bu oran, iki ülkenin savaşta verdiği toplam asker kayıplarını göstermiyor. Cenaze teslimlerinin sayısı, tarafların ellerinde bulunan naaşlara ve kimlik tespit süreçlerine göre değişebiliyor.

CENAZELERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Ukraynalı yetkililer, teslim alınan naaşların kimliklerinin belirlenmesi için adli tıp uzmanları tarafından inceleme yapılacağını bildirdi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin de cenazelerin ülkelerine iadesi sürecine destek verdiği açıklandı.

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