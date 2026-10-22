Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı

Kamuoyunda "Midyeci Ahmet" olarak tanınan Ahmet Çiçek'in bahçe zemininde çıplak elle sakatat temizleyip pişirdiği anlara ait görüntüler tartışma yarattı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı iddia edilen görüntüler, izleyenlerin tepkisini çekti.

ÇIPLAK ELLE DEV KAZANLARDA PİŞİRDİ

"Akşam yemeği öncesi tadımlık" notuyla yayımlanan görüntülerde; sakatat ürünlerinin bahçedeki zemin üzerinde temizlendiği ve ardından herhangi bir eldiven veya hijyen ekipmanı kullanılmadan çıplak elle dev kazanlarda pişirildiği görüldü. Hazırlık sürecindeki koşullar hijyen standartları açısından eleştirilere neden oldu.

HİJYEN VE SAĞLIK ELEŞTİRİLERİ ÖNE ÇIKTI

"Akşam yemeği öncesi tadımlık" notuyla paylaşılan görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. Açık alanda ve eldivensiz yapılan hazırlık sürecini güvensiz bulan izleyiciler, gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından bu tür uygulamaların denetlenmesi gerektiğini savunan değerlendirmelerde bulundu.

İşte yapılan yorumlar;