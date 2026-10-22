Kepez'de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş'ten 3 gün sonra sevindirici haber

Antalya'da staj için gittiği iş yerinde babasına ait araçtan indikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki genç kız bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Serhat Çölkesen Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hatice Ennur Ateş'ten sevindirici haber geldi.

ARAÇTA OTURACAĞINI SÖYLEYİP KAYBOLDU

Genç kız, pazartesi günü sabah erken saatlerde babası ile birlikte staj yaptığı devlet kurumuna gitmiş ve mesai başlangıcına yaklaşık 1 saat olması nedeniyle babasına araç içerisinde oturacağını söyledikten sonra kayıplara karışmıştı. Anne ve baba, kızlarının akşam geri eve dönmemesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kayıp başvurusunun ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Aile de sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda kızlarının görüldüğü belirtilen bölgelerde sokak sokak arama yaptı.

3 GÜN SONRA SERİK'TE BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu genç kız Serik ilçesinde bulundu. İfade işlemleri için Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen genç kız, buradaki işlemlerin ardından önce Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine, ardından da ailesine teslim edilecek.