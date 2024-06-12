İtalya'da parlamentoda kavga çıktı, muhalefet milletvekili yumruklandı - Son Dakika
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İtalya'da parlamentoda kavga çıktı, muhalefet milletvekili yumruklandı

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İtalya Temsilciler Meclisinde çıkan kavgada 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) milletvekili Leonardo Donno yumruklandı. Kavga, bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yaşandı. O anlar ise Meclis kamerasına saniye saniye yansıdı.

12.06.2024 22:47
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İtalya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında çıkan kavgada bir muhalefet milletvekili yumruklandı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı, bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri olaylı geçti.

İtalya'da parlamentoda kavga çıktı, muhalefet milletvekili yumruklandı
Leonardo Donno

MUHALİF VEKİL YUMRUKLANDI

Görüşmeler sürerken muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) milletvekili Leonardo Donno, tepki göstermek için yasa tasarısının mimarı olan Lig Partili Bölgesel İşlerden Sorumlu Bakan Roberto Calderoli'nin yanına gelerek İtalya bayrağı açtı. Haberlere göre, iktidar partilerinden milletvekilleri, Donno'nun bu hareketine sert tepki gösterdi ve bazı vekiller muhalif Donno'yu yumrukladı. Sosyal medyaya yansıyan videolarda da Donno'nun bazı darbeler aldığı ve yere düştüğü görüldü.

Milletvekillerinin kavgasını kavaslar ayırmaya çalıştı. Darbeler alan Donno'nun sedye ile genel kuruldan çıkarılarak revire götürüldüğü belirtildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana'nın vekillerin kavgasıyla ilgili tüm görüntüleri detaylı incelemek üzere toplattığı ve oturumu yarın sabaha ertelediği kaydedildi.

İtalya'da parlamentoda kavga çıktı, muhalefet milletvekili yumruklandı
Leonardo Donno

Milletvekili Donno'nun partisi M5S'nin lideri Giuseppe Conte de sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada, "Meloni iktidarının sıralarından şiddet görme noktasına geldik. Bakan Calderoli'ye üç renkli bayrağımızı getirdiği için Leonardo Donno'ya saldırdılar çünkü Meloni, Salvini ve Tajani'nin imzaladığı İtalya'nın ayrılması anlamına gelen özerklik yasasına 'hayır' diyoruz. Milletvekilimiz sedye ile genel kuruldan çıktı. Elinizi üzerimizden ve bayrağımızdan çekin. Utanın." ifadelerini kullandı.

İtalya\'da parlamentoda kavga çıktı, muhalefet milletvekili yumruklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da parlamentoda kavga çıktı, muhalefet milletvekili yumruklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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