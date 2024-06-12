Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım - Son Dakika
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Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım

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Ümraniye'de sınıfta kalan kız kardeşi nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya gidip öğretmeni darp eden saldırgan tutuklandı. Saldırganın ifadesinde, ''Hoca elini göğsüme koydu 'Ulan' dedi. Ben de o sinirle bir kez yumruk attım.'' dediği öğrenildi.

12.06.2024 21:54
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İstanbul Ümraniye'de kız kardeşi sınıfta kaldığı için okulda öğretmeni darp eden saldırgan tutuklanırken ifadesi de ortaya çıktı. Saldırganın, "Hoca elini göğsüme koydu 'Ulan' dedi. Ben de o sinirle 1 kez yumruk attım." dediği öğrenildi.

ÖĞRETMENE YUMRUK ATAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Ümraniye'de kız kardeşi sınıfta kaldığı için 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul idaresiyle görüşmeye giden İbrahim D., öğretmenler odasında Vedat K. ve Orhan B. isimli öğretmenle tartışmaya başladı. İbrahim D., Vedat K. isimli öğretmene yumruk atarak darp etti. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan İbrahim D. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Zanlı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Kız kardeşini sınıfta bırakan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım

"KIZ KARDEŞİM EVE GELDİĞİNDE MORALİ BOZUKTU"

İbrahim D. hakimlik ifadesinde, pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmasını talep ederek şunları söyledi: "Bugün ben evdeyken kız kardeşim ile babam okula gitmişler. Kız kardeşim olayın geçtiği lisede okumaktadır. Kız kardeşim eve geldiğinde morali bozuktu. Kız kardeşim tam söylemedi. Okula gittiğimde babamı görmek istedim. Babamın işe gittiğini söylediler.

"HOCA BABAMIN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ"

Okulun içinde gezerken öğretmenler odasını gördüm. Okula girerken bana kimse kimsin nesin diye sormadı. Kız kardeşime çıkmadan sorduğumda, Vedat hocanın olayda olduğunu söyledi. Kız kardeşim bana babamızın okula gittiğinde Vedat hocaya 'kızımın geleceği ile oynuyorsunuz' dediğini söyledi. Kız kardeşimin dediğine göre hoca babamın üzerine yürümüş.

Kız kardeşini sınıfta bırakan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım

"SİNİRLE BİR KEZ YUMRUK ATTIM"

Sonra kapıyı hızlıca kapatmışlar. Ben bunları duyduktan sonra öğretmenler odasına gittim. Vedat hoca kim diye sordum. Birisi benim ne olacak diye seslendi. Ben yanına yaklaştım. İçerisi kalabalıklaştı. Ben kendisine 'sinirliyim, konuşmaya geldim, bir şey yapmayacağım' dedim. Hoca elini göğsüme koydu 'ulan' dedi. Ben de o sinirle bir kez yumruk attım."

Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
Kaynak: İHA

Ümraniye, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emre Akcay: Bunu tutuklayıp 8 suc kaydı olan serbest kalıyor. Ogrermenlerde bazen haddini aşıyor 14 31 Yanıtla
    Murat özmen: Yahu şunu haklı buluyorsun ya pes yani. 25 4
  • Berat Yavuz: sistem çökmüş eğitim btms son yıl öğrenci bırakan öğretmenler saçma ama yapılan yanlış kesinlikle 18 21 Yanıtla
  • Osman Koca: öğrenci sınıfta kalamaz die bi kuralmı var 28 2 Yanıtla
  • Seyithan Koç: hocalar öğretici velisi sayılır vede kesinlikle okuldan onlardan sorumludur bir durum söz konusu olduğu zaman bunu nezaket kuralları icinde izahetmeli ulan kelimesi yanlış kavgayi velideğil kendisi başlatmış ama keşke veli ona yumruk atmasaydı şikayetci olsaydı yani mahkemeye verseydi mahkemeler negune duruyor kimse mahkemeler yerine ceza kesemez kesersen hakliyken haksız duruma duşersin 7 13 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan: Ne mutlu türküm diyene 9 4 Yanıtla

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