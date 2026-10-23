Kayseri'de otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

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Kayseri\'de otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Rıfat İlkaya (17) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Erciyes 2 Caddesi ile Oğuz Geçidi kesişiminde meydana geldi. T.H. yönetimindeki 38 VP 182 plakalı otomobil ile Rıfat İlkaya'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rıfat İlkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü T.H. ilk müdahale sonrası Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlkaya'nın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
MotosikletMelikgaziErciyesKayseriGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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