A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Polonya ile EURO 2024 öncesi oynanan son hazırlık maçında sakatlandı. TFF, milli oyuncunun son durumu hakkında açıklama yayınladı.
Yapılan duyuruda; "A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon Fenerbahçe'de forma giydiği 46 maçta 18 gol ve 10 asistlik performansıyla kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci'nin yaşadığı bu sakatlığın ardından EURO 2024 kadrosundan çıkarılma ihtimali bulunuyor. Milli yıldızın durumu kısa süre içinde belli olacak.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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