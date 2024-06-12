A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya

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A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen İrfan Can Kahveci, Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. TFF'den yapılan açıklamada, ''İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir'' ifadeleri kullanıldı. Ay-Yıldızlıların EURO 2024 kadrosundan çıkarılma ihtimali de bulunan milli yıldızın durumu kısa süre içerisinde netlik kazanacak.

12.06.2024 23:45  Güncelleme: 23:52
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A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Polonya ile EURO 2024 öncesi oynanan son hazırlık maçında sakatlandı. TFF, milli oyuncunun son durumu hakkında açıklama yayınladı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yapılan duyuruda; "A Milli Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya

KADRODAN ÇIKARILMA İHTİMALİ VAR

Bu sezon Fenerbahçe'de forma giydiği 46 maçta 18 gol ve 10 asistlik performansıyla kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci'nin yaşadığı bu sakatlığın ardından EURO 2024 kadrosundan çıkarılma ihtimali bulunuyor. Milli yıldızın durumu kısa süre içinde belli olacak.

A Milli Takım\'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024\'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya

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Son Dakika Spor A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ogulcan Kayhan: İrfan Cana yıldız diyoruz adamlar haaland bellingham arda güler felan derken bizde yıldız irfan can köybaşı pektemek zaha felan yıldız sayıyoruz hangi yıldızlarsa 14 17 Yanıtla
    barış özcan: Konu milli takım ve Türk futbolunun yıldızları diyor, Arda Güler de Türk zaten, ayrıca İrfan oynadığı bölge itibariyle yıldız zaten, ama yabancı hayranlığı olduğu için yerli oyuncular kadroda yer bulamıyorum. Hatta bir ara gs 11 yabancı ile oynuyordu. 8 1
  • Enes Arslan: sakatlık laneti var bu turnavada. irfan önemli bir oyuncu mevkisinde kerem den daha fazla katkı vereceğin de kesindir. kerem son vuruşu yapamıyor geliştirmesi lazım. 3 4 Yanıtla

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