ABD ve İsrail reddetti! Hamas'tan ateşkes anlaşmasında, ''Türkiye garantör olsun'' şartı - Son Dakika
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Politika

ABD ve İsrail reddetti! Hamas'tan ateşkes anlaşmasında, ''Türkiye garantör olsun'' şartı

ABD ve İsrail reddetti! Hamas\'tan ateşkes anlaşmasında, \'\'Türkiye garantör olsun\'\' şartı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze için ortaya attığı ateşkes taslağında Hamas'ın talep ettiği değişiklik ortaya çıktı. İsrail basını, Hamas'ın İsrail ile yapılacak olan ateşkes anlaşmasında Çin, Rusya ve Türkiye'nin garantör olmasını talep ettiğini yazdı. Söz konusu talebin ise hem ABD hem de İsrail tarafından reddedildiği ifade edildi.

12.06.2024 23:15
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İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın İsrail ile yapılacak olan ateşkes anlaşmasında Çin, Rusya ve Türkiye'nin garantör olmasını talep ettiği iddia edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın İsrail ile yapılacak olan ateşkes teklifine verdiği yanıtta talep ettiği değişikliklere yer verildi.

HAMAS, TÜRKİYE'NİN GARANTÖR OLMASINI İSTEMİŞ

Haberlerde, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes anlaşmasında Çin, Rusya ve Türkiye'nin garantör olmasını talep ettiği iddia edildi. Hem ABD hem de İsrail tarafından bu talebin reddedildiği ifade edilen haberlerde, bu talebin, İsrail tarafından geçen ay sunulan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan ateşkes teklifinde Hamas tarafından yapılan birkaç değişiklikten biri olduğu aktarıldı.

HAMAS'IN TALEBİ, İSRAİL ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİ

Haberlerde ayrıca, Hamas'ın talepleri arasında kalıcı ateşkes için güncellenmiş bir zaman çizelgesi ve İsrail askerlerinin Refah ve Mısır- Gazze sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nden çekilmesinin yer aldığı belirtildi.

BIDEN'IN ATEŞKES TEKLİFİ

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu. Hamas yönetimi, Biden'ın açıkladığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini bildirmişti. Hamas, ateşkes planına dair yanıtında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, "savaşı sona erdirecek anlaşmaya olumlu yaklaşım gösterdiğini" belirtmişti.

Kaynak: İHA

Joe Biden, Türkiye, İsrail, Gazze, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD ve İsrail reddetti! Hamas'tan ateşkes anlaşmasında, ''Türkiye garantör olsun'' şartı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ibrahim YILDIRIM: başı sıkışınca turkiye 4 24 Yanıtla
    Mustafa tufan: İbrahim senin sorunun ne filistinin yanında Türkiye olucak tabi yaşasın özgür Gazze 0 0
  • Nejat Genc: Katillerin de sonu gelir.Parca parca 7 parçaya ayrılıp,hiç bir güçleri kalmayacak zalimlerin.. 0 0 Yanıtla

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