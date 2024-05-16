Kobani davasında Gültan Kışanak'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi - Son Dakika
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Politika

Kobani davasında Gültan Kışanak'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi

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6-8 Ekim olayları davasında ''silahlı terör örgütü üyeliği'' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak'ın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

16.05.2024 16:10
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HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak, MYK üyeleri ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu 108 kişi 2014 yılındaki Kobani olaylarına ilişkin "Devletin bütünlüğünü bozma" başta olmak üzere çeşitli suçlardan yargılanıyordu. O davada mahkeme kararını verdi ve cezalar belli oldu.

KIŞANAK'A ÖNCE 12 YIL SONRA TAHLİYE

Gültan Kışanak "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hapiste geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Kışanak'a yurt dışına çıkış yasağı kondu.

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, Kobani Davası, Kobani, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kobani davasında Gültan Kışanak'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle: Hepsine yağlı urgan 17 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kobani davasında Gültan Kışanak'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi - Son Dakika
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