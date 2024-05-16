HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak, MYK üyeleri ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu 108 kişi 2014 yılındaki Kobani olaylarına ilişkin "Devletin bütünlüğünü bozma" başta olmak üzere çeşitli suçlardan yargılanıyordu. O davada mahkeme kararını verdi ve cezalar belli oldu.
Gültan Kışanak "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hapiste geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Kışanak'a yurt dışına çıkış yasağı kondu.
Son Dakika › Politika › Kobani davasında Gültan Kışanak'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi - Son Dakika
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