Suudi Arabistan, "Kaçak hacılar" için harekete geçti! Yakalananlara 85 bin TL ceza - Son Dakika
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Suudi Arabistan, "Kaçak hacılar" için harekete geçti! Yakalananlara 85 bin TL ceza

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın hac vizesi dışında vizelerle ''Kural dışı'' hac ibadetini yapmaya çalışanlara 10 bin riyal (85 bin TL) para cezası uygulayacağını duyurdu.

16.05.2024 15:11  Güncelleme: 15:26
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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının yayınladığı genelgeyle seyahat ve ticari vizelerle hac ibadetinin yapılamayacağını duyurduğunu ifade etti. Bircan, "Bilinmelidir ki hac mevsimi dışında Mekke'ye seyahat veya işçi vizesiyle de gidilebilir. Ancak hac ibadeti için bu tür vizelerin kullanılamayacağına dikkat edilmelidir." diye konuştu.

Dünyanın her yerinden milyonlarca Müslüman, hac ibadetini gerçekleştirmek için kutsal toprakların yolunu tutuyor. Suudi Arabistan makamları, Müslüman ülkelerin her birine binde bir oranında hac kotası veriyor ve bu rakam Türkiye için 85 bin civarına tekabül ediyor. Bu kotaya dahil olamayan bazı kişiler ise farklı vize türleriyle hac ibadetini gerçekleştirmek istiyor.

"VATANDAŞLARIN İYİ NİYETLERİNİ İSTİSMAR EDİYORLAR"

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan makamlarının, seyahat ve ticari vizelerle hac ibadetinin yapılamayacağını duyurduğunu hatırlattı. Bircan, "Ancak buna rağmen bazı kişiler, vatandaşlarımızın saf ve iyi niyetlerini istismar ederek onları hacca götüreceklerini Arafat'a çıkaracaklarını vadetmektedir. Bilinmelidir ki hac mevsimi dışında Mekke'ye seyahat veya işçi vizesiyle de gidilebilir. Ancak hac ibadeti için bu tür vizelerin kullanılamayacağına dikkat edilmelidir." diye konuştu.

Diyanet'ten 'Kural dışı hac' uyarısı! Hac vizesi dışındaki vizelerle ibadet edenlere 85 bin lira ceza

"HAC VİZESİ DIŞINDA GELENLER İZDİHAMA SEBEP OLUYOR"

Hac ibadetinin yapıldığı Arafat, Mina, Müzdelife ile tavaf alanlarının sınırlı ve kısıtlı sayıda kişiyi aldığını vurgulayan Bircan, "Suudi makamlarınca Arafat, Müzdelife ve Mina hattı boyunca kayıtlı hacılar için aylar öncesinden izdihama sebebiyet verilmemesi için ciddi planlamalar ve kapasiteye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Hac vizesi dışında gelenler bu bölgelerde öngörülemeyen tehlikelere ve ölümle sonuçlanan izdihamlara sebebiyet vermekte, yapılan plan ve programları sekteye uğratmaktadırlar. Dolayısıyla bu uygulama hacıların kutsal topraklarda mağdur olmamaları ve izdihamın olmaması için alınan yerinde ve gerekli bir tedbirdir." dedi.

Diyanet'ten 'Kural dışı hac' uyarısı! Hac vizesi dışındaki vizelerle ibadet edenlere 85 bin lira ceza

"KAÇAK YOLLARLA GELENLER KUL HAKKINA GİRİYOR"

Hacıların kutsal topraklarda daha huzurlu bir ibadet yapmak için ciddi ücretler ödediklerini dile getiren Bircan, "Kaçak yollarla kutsal topraklara gelenler, hacılarımızın verdikleri ücrete mukabil onlara Arafat'ta sunulan konaklama, servis ve sağlık hizmetleri gibi birçok hizmetlerden hakları olmadığı halde faydalanmakta ve kul hakkına girmektedirler. Hac gibi insanı bütün günahlarından arındırması beklenen bir ibadette kul hakkının da hac ibadetine zarar verebileceği unutulmamalıdır." dedi.

KURALLARA UYMAYANLARA 10 BİN RİYAL CEZA

Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonundaki görevlerinden birinin de hacıların güvenliğiyle ilgili tedbirler almak olduğunu vurgulayan Bircan, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, bu sene hac zamanında hac vizesi dışındaki vizelerle kutsal topraklara girenlerin ülkeden derhal çıkaracaklarını ve cezalandırılacaklarını belirtti. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da hac vizesi dışında turist, işçi, umre, ticari gibi değişik vizelerle kural dışı hac ibadeti yapmak isteyenlere 10 bin riyal para cezası uygulanacağını bildirdi. Bu çerçevede Türkiye olarak, Suudi makamlarıyla işbirliği içinde olacak ve yasa dışı yollarla hac yapmaya çalışanlarla ilgili her türlü tedbiri alacağız. Bu sebeple istenmeyen manzaraların olmaması, kendimizin ve devletimizin itibarını zedelememek için yanlış yollara tevessül edilmemelidir."

"İSTENMEYEN DURUMLARIN YAŞANMAMASI İÇİN UYARIYORUZ"

Hacı adaylarının Diyanet İşleri Başkanlığı ve resmi sözleşmelerle hizmet veren şirketlere güvenmesi gerektiğini söyleyen Bircan, "e-Devlet hesaplarındaki bilgilere dikkat edilmeli ve hacca gitme izni olmadan hareket edilmemelidir. Suudi Arabistan makamlarının da ciddiyetle takip ettiği bu hususta vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve kutsal topraklarda istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için uyarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Suudi Arabistan, "Kaçak hacılar" için harekete geçti! Yakalananlara 85 bin TL ceza

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Hac, Dini, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan, 'Kaçak hacılar' için harekete geçti! Yakalananlara 85 bin TL ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: ibadet için para ödemesi yapılan tek yer hac 52 11 Yanıtla
    Furkan Zeren: o yüzden mali bir ibadet oluyor kardeşim, yoksa gücü yetmeyen gitmekle mükellef değil ki. gücün yetiyorsa Müslümanım diyosan daha neyi sorguluyosun anlamadım 4 3 ferhat eser: Furkan islamın ilk 5 şartı nedir kardeş? 2 3 ferhat eser: ahh be Furkanım ben sorgulamıyorum gerçekleri yazıyorum rabbimize ibadete hac görevine para biciyolar onu eleştiriyorum neyin parası bu neyin ticareti 3 2 Furkan Zeren: bu soruya kendin cevap vermen gerekmez mi, sorgulayan sensin sonuçta 1 2
  • Bülent Tan: bedava versen gitmem millet kaçak gidiyor. 11 28 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR: para yolları kapaniyo tabi isterlermi hic 38 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Sermaye gerektirmeyen sektör darphane gibi para basıyor. 13 2 Yanıtla
  • mutlu kulçabay: o değil de 10 bin riyal 85 bin ediyormuş habere göre. Suud parası da geçmiş bizi Yani yazık. 4 1 Yanıtla
  • Ankara null: turkler yandi simdi 2 1 Yanıtla

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