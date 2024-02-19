Süper kahraman filmlerine olan ilgi bir hayli düştü. Özellikle son zamanlarda çıkış yapan Marvel ve DC filmleri gişelerde çakılarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Geçen hafta vizyona giren Madame Web de bu filmlerden birisi. Madame Web öylesine kötü yorumlar aldı ki çoğu izleyici tarafından tarihin en kötü süper kahraman filmi olarak lanse edilmeye başladı.
Madame Web tersine rekor kırdı – Gişelerde çakıldı
Kadrosunda Sdyney Sweeney, Dokota Johnson ve Emma Roberts gibi oyuncuları barındıran Sony'nin yeni Marvel uyarlaması Madame Web 14 Şubat'ta ABD'de vizyona girdi. Henüz beyaz perdeyle buluşmadan bir şekilde eleştirilerin odak noktası haline gelen yapım ilk 6 gününde yaklaşık 26 milyon dolarlık bir hasılat yapabildi.
Filmin bütçesinin 80 milyon dolar olduğunu da dikkate alırsak bu başlangıç Sony ve Marvel tarafından pek de hoş karşılanacak bir durum değil. Bununla birlikte filmin Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı yüzde 13 ve izleyici puanıysa yüzde 55.
Marvel çizgi romanları hangi sırayla okunur? İşte okuma sırası!
Sadece bunlarla sınırlı değil. Düşük gişe vekötü Rotten Tomatoes puanlarının yanı sıra filmin Metascore puanı 100 üzerinden 27. Yani tüm bu verileri göz önünde bulundurarak bunun tarihinin en kötü çizgi roman uyarlamalarından birisi olduğunu söyleyebiliriz.
Tabii son dönemde çıkış yapan süper kahraman filmlerinin düşük gişelere imza atmasının ardındaki neden hikayelerin ve kahramanların zayıflaması olarak yorumlanabilir. Örneğin; elimizde artık Tony Stark'lı Iron Man ya da Steve Grant Rogers'lı Captain America yok. Umarız bu sene çıkış yapacak Deadpool 3 ile bazı şeyler değişir.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Madame Web: Tarihin En Kötü Süper Kahraman Filmi - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?