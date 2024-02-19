Madame Web: Tarihin En Kötü Süper Kahraman Filmi

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Süper kahraman filmlerine olan ilgi bir hayli düştü. Özellikle son zamanlarda çıkış yapan Marvel ve DC filmleri gişelerde çakılarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Geçen hafta vizyona giren Madame Web de bu filmlerden birisi. Madame Web öylesine kötü yorumlar aldı ki çoğu izleyici tarafından tarihin en kötü süper kahraman filmi olarak lanse edilmeye başladı.

Madame Web tersine rekor kırdı – Gişelerde çakıldı

Kadrosunda Sdyney Sweeney, Dokota Johnson ve Emma Roberts gibi oyuncuları barındıran Sony'nin yeni Marvel uyarlaması Madame Web 14 Şubat'ta ABD'de vizyona girdi. Henüz beyaz perdeyle buluşmadan bir şekilde eleştirilerin odak noktası haline gelen yapım ilk 6 gününde yaklaşık 26 milyon dolarlık bir hasılat yapabildi.

Filmin bütçesinin 80 milyon dolar olduğunu da dikkate alırsak bu başlangıç Sony ve Marvel tarafından pek de hoş karşılanacak bir durum değil. Bununla birlikte filmin Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı yüzde 13 ve izleyici puanıysa yüzde 55.

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Sadece bunlarla sınırlı değil. Düşük gişe vekötü Rotten Tomatoes puanlarının yanı sıra filmin Metascore puanı 100 üzerinden 27. Yani tüm bu verileri göz önünde bulundurarak bunun tarihinin en kötü çizgi roman uyarlamalarından birisi olduğunu söyleyebiliriz.

Tabii son dönemde çıkış yapan süper kahraman filmlerinin düşük gişelere imza atmasının ardındaki neden hikayelerin ve kahramanların zayıflaması olarak yorumlanabilir. Örneğin; elimizde artık Tony Stark'lı Iron Man ya da Steve Grant Rogers'lı Captain America yok. Umarız bu sene çıkış yapacak Deadpool 3 ile bazı şeyler değişir.

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