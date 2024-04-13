Sony, ULT Power Sound markası altında yeni kablosuz hoparlörlerini duyurdu

Teknoloji

Sony, yeni alt markası ULT Power Sound markası altında satacağı kablosuz hoparlörlerini resmi olarak duyurdu. Toplamda 3 farklı hoparlörün piyasaya sürüleceği söylenirken, ürünlerin büyük oranda bass odaklı olacağı belirtiliyor.

Yeni markanın Extra Bass ve XE serilerinin bir devamı olduğu düşünülüyor. Özel bir ULT butonu ile birlikte gelecek olan cihazlar ULT1 modunda daha sessiz ve derin bir bass sunarken, ULT2 modunda ise güçlü bir bass kapasitesi sağlıyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Sony, ULT Power Sound ile geliyor

3 hoparlörden en dikkat çekeni olan kule tipi ULT Tower 10, yeni nesil senkronize ışıkları, dahili mikrofonu ve çok yönlü ses sistemiyle dikkat çekiyor. Ürünün fiyatı ise 1.199 dolar olarak açıklandı. ULT Field 7 de Sony'nin şimdiye kadarki en büyük bluetooth hoparlörü olarak tanıtılırken, 30 saate varan bir pil ömrü ve IP67 sertifikasıyla toza ve suya karşı ekstra dayanıklılık sağlıyor. Bu cihazda da senkronize ışık ve dahili mikrofon desteği mevcut. Ürünün fiyat etiketi ise 499 dolar.

Son hoparlör ULT Field 1 ise 129 dolarlık nispeten uygun fiyatıyla öne çıkarken, yeşil, turuncu, siyah ve gri olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Tek seferde 12 saate kadar pil ömrüne ulaşabilen cihaz, boyutuna rağmen oldukça güçlü bir bass performansı veriyor. Ürünlerin kullanıcılar tarafından beğenilip beğenilmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Sony Xperia 1 VI için geri sayım başladı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony yeni nesil kablosuz hoparlörleri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Sony marka bir elektronik ürün kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.