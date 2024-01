Microsoft, Sea of Thieves\'i PlayStation 5\'e taşımayı planlıyor

Microsoft'un Xbox'a özel bazı popüler oyunlarını PlayStation'a taşımak istediği söyleniyor. Bu yapımlardan ilki Sea of Thieves olacak. Teknoloji devinin; çok oyunculu korsan macerası yapımını PlayStation 5'e getirmeyi düşündüğü iddiaları ortaya çıktı.

Xbox özel oyunu Sea of Thieves PS5'e çıkabilir

Rare tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Sea of Thieves, 2018'deki lansmanından bu yana Xbox ve PC'ye özel olarak sunuluyor. Ancak şirketlere yakın kaynaklar Microsoft'un planlarını ortaya koydu. Buna göre şirket, oyunu PlayStation'a taşımak için Sony ile görüştü.

Oyun endüstrisinin önemli kaynaklarına göre Microsoft, bir süredir Sea of Thieves'i PlayStation 5'e sunma planlarına sahip. Bu kapsamda da Sony ile görüşmeye devam ediyor. Başarılı olursa bu, Xbox'a özel oyunun ilk kez PlayStation'a geleceğini gösteriyor.

Sea of Thieves yayınlandığı günden bu yana 30 milyondan fazla oyuncunun ilgisini çekti. Live-action (canlı hizmet) oynanış modelini benimseyen yapım, aylık içerik güncellemeleri ve oyun içi etkinliklerle kendine özel bir oyuncu tabanı oluşturmayı başardı.

PlayStation'a taşınması ise oyunun daha geniş bir kitleye açılmasını sağlayabilir. Benzer bir kararının son zamanlarda Sony tarafından uygulandığını biliyoruz. The Last of US ve God of War gibi popüler yapımlar Windows'a sunulmuştu.

Ne Microsoft ne de Sony, Sea of Thieves için PS5 planlarını doğrulamadı. Xbox'ın en popüler oyunlarından biri olarak PlayStation 5'e gelmesi, Microsoft için stratejisinde değişikliğe işaret ediyor.