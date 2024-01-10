 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Microsoft, Sea of Thieves'i PlayStation 5'e taşımayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Microsoft, Sea of Thieves'i PlayStation 5'e taşımayı planlıyor

Microsoft'un Xbox'a özel bazı popüler oyunlarını PlayStation'a taşımak istediği söyleniyor. İlk olarak Sea of Thieves'in PlayStation 5'e geleceği iddiaları ortaya çıktı. Sea of Thieves, Xbox ve PC'ye özel olarak sunuluyor ancak Microsoft'un Sony ile görüşerek oyunu PlayStation'a taşıma planları olduğu belirtiliyor. Bu durum, Xbox'a özel bir oyunun ilk kez PlayStation'a geleceğini gösteriyor.

Microsoft, Sea of Thieves\'i PlayStation 5\'e taşımayı planlıyor
10.01.2024 - 10:30,
Abone Ol

Microsoft'un Xbox'a özel bazı popüler oyunlarını PlayStation'a taşımak istediği söyleniyor. Bu yapımlardan ilki Sea of Thieves olacak. Teknoloji devinin; çok oyunculu korsan macerası yapımını PlayStation 5'e getirmeyi düşündüğü iddiaları ortaya çıktı.

Xbox özel oyunu Sea of Thieves PS5'e çıkabilir

Rare tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Sea of Thieves, 2018'deki lansmanından bu yana Xbox ve PC'ye özel olarak sunuluyor. Ancak şirketlere yakın kaynaklar Microsoft'un planlarını ortaya koydu. Buna göre şirket, oyunu PlayStation'a taşımak için Sony ile görüştü.

Microsoft, Sea of Thieves'i PlayStation 5'e taşımayı planlıyor

Oyun endüstrisinin önemli kaynaklarına göre Microsoft, bir süredir Sea of Thieves'i PlayStation 5'e sunma planlarına sahip. Bu kapsamda da Sony ile görüşmeye devam ediyor. Başarılı olursa bu, Xbox'a özel oyunun ilk kez PlayStation'a geleceğini gösteriyor.

12311232

Sea of Thieves yayınlandığı günden bu yana 30 milyondan fazla oyuncunun ilgisini çekti. Live-action (canlı hizmet) oynanış modelini benimseyen yapım, aylık içerik güncellemeleri ve oyun içi etkinliklerle kendine özel bir oyuncu tabanı oluşturmayı başardı.

PlayStation'a taşınması ise oyunun daha geniş bir kitleye açılmasını sağlayabilir. Benzer bir kararının son zamanlarda Sony tarafından uygulandığını biliyoruz. The Last of US ve God of War gibi popüler yapımlar Windows'a sunulmuştu.

Microsoft, Sea of Thieves'i PlayStation 5'e taşımayı planlıyor

Ne Microsoft ne de Sony, Sea of Thieves için PS5 planlarını doğrulamadı. Xbox'ın en popüler oyunlarından biri olarak PlayStation 5'e gelmesi, Microsoft için stratejisinde değişikliğe işaret ediyor.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Sea of Thieves, Microsoft, xbox, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft, Sea of Thieves'i PlayStation 5'e taşımayı planlıyor - Son Dakika


10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı

Son Dakika
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:35 Peru, Ekvador'daki Olaylar Nedeniyle Kuzey Sınırında Acil Durum İlan Edecek
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:25:42. #1.11#
SON DAKİKA: Microsoft, Sea of Thieves'i PlayStation 5'e taşımayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement