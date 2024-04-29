Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil - Son Dakika
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Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil

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ABD yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik olası tutuklama kararıyla ilgili açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında hüküm verme yetkisinin olmadığını savundu.

29.04.2024 23:37  Güncelleme: 00:29
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ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik olası tutuklama kararı iddiasıyla ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "yetkisinin olmadığını" savundu.

BEYAZ SARAY: UCM HÜKÜM VERME YETKİSİNE SAHİP DEĞİL

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde UCM'nin Netanyahu'ya yönelik muhtemel tutuklama kararına ilişkin gündemi değerlendirdi. Jean-Pierre, UCM'nin yetkileri konusunda ABD olarak bugüne kadarki pozisyonlarının değişmediğini ve mahkemenin İsrailli yetkililer hakkında hüküm verme yetkisine sahip olduğunu düşünmediklerini söyledi.

Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre

"GÖRÜŞÜMÜZ AÇIK VE NET"

ABD'li sözcü, UCM'nin hem Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları hem İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarıyla ilgili olarak yetkisinin olmadığını, "UCM soruşturması konusunda görüşümüz açık ve net. Biz bunu desteklemiyoruz ve onların bu alanda yargı yetkisi olduğuna inanmıyoruz." sözleriyle savundu.

Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
ABD Başkanı Joe Biden

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKABİLİR

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararının gündeme geldiği iddia edilmişti. İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtilmişti.

Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Adı açıklanmayan İsrailli 2 yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun, UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'e ilettiği kaydedilmişti. Görüşmede, Netanyahu'nun Biden'dan UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarılmıştı.

Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • İsa Can: Dümen.. 9 -1 Yanıtla
  • Kemsl: boş ver didi için 0 0 Yanıtla

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