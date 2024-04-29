Nijerya'da Menenjit Salgınında Ölü Sayısı 85'e Yükseldi - Son Dakika
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Nijerya'da Menenjit Salgınında Ölü Sayısı 85'e Yükseldi

Nijerya\'da Menenjit Salgınında Ölü Sayısı 85\'e Yükseldi

Nijerya'nın Yobe eyaletinde yılbaşından bu yana menenjit salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi. Yobe Eyaleti Sağlık Komiseri Muhammad Lawan Gana, salgının eyaletin farklı bölgelerine yayılmaya devam ettiğini belirtti. Salgın nedeniyle yılbaşından bu yana 2 bin 510 kişi tedavi edilerek taburcu edildi. Nijerya hükümeti, menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıkladı.

29.04.2024 22:07
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Nijerya'nın Yobe eyaletinde yılbaşından bu yana menenjit salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Yobe Eyaleti Sağlık Komiseri Muhammad Lawan Gana, yaptığı yazılı açıklamada, ocaktan bu yana eyaletin farklı bölgelerine menenjit salgının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Yılbaşından bu yana salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 85'e çıktığını kaydeden Gana, hastalığa yakalanan 2 bin 510 kişinin tedavi edilerek hastaneden taburcu olduğunu ifade etti.

Gana, sağlık çalışanlarının kapı kapı dolaşarak aktif vaka taraması yaptıklarını kaydetti.

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Menenjit Salgınında Ölü Sayısı 85'e Yükseldi - Son Dakika

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