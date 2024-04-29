Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren TÜMOSAN Konyaspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Yeşil-beyazlı kulüp yeni teknik direktörünü açıkladı.
Konyaspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına efsane kaptanlarından Ali Çamdalı'nın getirildiğini açıkladı. Çamdalı, Konya temsilcisinde sportif direktörlük görevini yürütüyordu. Yeşil-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada "Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, Teknik Direktörümüz oldu" ifadelerine yer verildi.
Uzun yıllar Konyaspor formasını giyen ve kaptanlığa yükselerek kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Ali Çamdalı, yeşil-beyazlı formayla 185 maça çıktı ve 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Konya temsilcisinde Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferi yaşayan Çamdalı, takımıyla UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösterdi. Ali Çamdalı, 2019-2020 sezonunun sonunda futbolculuk kariyerini noktaladı.
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