Gece uyurken telefonu hacklenen talihsiz adam, 10 dakikada 300 bin lira dolandırıldı - Son Dakika
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Gece uyurken telefonu hacklenen talihsiz adam, 10 dakikada 300 bin lira dolandırıldı

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Elazığ'da Ali Akbaş isimli vatandaş, 4 Mayısta uyurken gece 02.47'de telefonu hacklendi. 10 dakika içerisinde internet bankacılığı hesabından adına kredi çekilip ek hesabı da boşaltılan Akbaş, yaklaşık 300 bin lira dolandırıldı. Akbaş, yetkililere seslenerek mağduriyetinin giderilmesini istedi.

16.05.2024 11:00
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Elazığ'da ikamet eden Ali Akbaş'ın telefonu 4 Mayıs'ta gece 02.47'de hacklendi. 10 dakika içerisinde internet bankacılığı hesabından adına kredi çekilip ek hesabı da boşaltılan Akbaş, yaklaşık 300 bin lira dolandırıldı. Adına çekilen kredi ile ek limitindeki paranın aktarıldığı hesabın belli olduğunu kaydeden talihsiz adam, yetkililere seslenerek mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Sabah kalktığında telefonu açılmayan Akbaş, bozulduğunu düşünerek tamir için tamirciye götürdü. Herhangi bir arıza bulamayan telefoncu, virüs girmiş olabileceğini düşünerek telefona format attı. Ardından eve gelerek mobil banka hesaplarını geri yükleyen ve giriş yapan Akbaş, neye uğradığını şaşırdı.

"İŞLEMİ BEN YAPIYORMUŞUM GİBİ ONAY VERMİŞLER"

Olayın gece uyurken meydana geldiğini belirten talihsiz adam, "Telefonum arızalandı ve tamir için telefoncuya götürdüm. Telefoncu bana sorunu giderdikten sonra teslim etti. Ben de tekrar programları yükledim. Yüklediğimde büyük bir sorun ile karşılaştım. Telefonum ele geçirilmiş. İznim olmadan hesaplarıma giriş yapılmış. Hesabımdan hem nakit para hem de kredi çekilmiş. Yaklaşık 300 bin lira mağduriyetim söz konusudur. Benim adıma maaşımı aldığım özel bir bankadan kredi çekmişler. Sanki işlemi ben yapıyormuşum gibi hesabımı ele geçirip onay vermişler. 10 dakika 300 bin liralık işlem yaptılar. Olayı fark ettikten sonra polis merkezine gittim, ifade verdim ve şikayette bulundum. Hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradım ve olayın ayrıntılarını öğrendim. Onlarda hemen hesabımı bloke ettiler. Şuan süreci bekliyoruz" dedi."

Gece uyurken telefonu hackendi! 10 dakikada 300 bin liralık dolandırıcılık

"HABERLERDE OKUYORDUK BAŞIMIZA GELDİ"

Hesabın ayrıntılarına baktıklarında çekilen paranın nereye gittiğinin belli olduğunu aktaran Akbaş, "İkinci ve üçüncü şahıslara havale edilerek yapılmış. Banka da başlangıç aşamasında gerekli yazışmaları yaptı. Olay başımıza geldiğinde araştırma yaptık. İkinci ve üçüncü şahısların hesapları kiralanamıyormuş. Biz bunları hep okuyorduk bizimde başımıza geldi. Muhtemelen böyle bir uygulama var. Hesapları birileri adına kiraladılar, bu işlemi gerçekleştirdiler. Benim hesabımdan çekiliyor, başka hesaplara havale yapılıyor" diye konuştu.

Gece uyurken telefonu hackendi! 10 dakikada 300 bin liralık dolandırıcılık

"ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYORUM, ÖDEYECEK DURUMUM YOK"

Yaklaşık bir ay önce bir program indirdiğini söyleyen Akbaş, "Ondan olacağını düşünmüyorum. Programı da olay gerçekleşmeden bir hafta önce silmiştim. Mailime de müdahale edilmiş ve gelen kutusundakiler çöp kutusuna atılmış. Ben bunu daha sonra fark ettim. Yapan kişiler profesyonel çalışmış. 10 dakika içerisinde 300 bin lira dolandırdılar. Bu olayın kimsenin başına gelmesini istemem. Biz hep haberlerde okuyorduk. Bizim de başımıza geldi. Ben askeri ücret ile çalışan biriyim. Bunu ödeyecek durumum yok. Mağduriyetimin görülmesini ve giderilmesini rica ediyorum" sözleriyle yardım istedi.

Gece uyurken telefonu hackendi! 10 dakikada 300 bin liralık dolandırıcılık
Gece uyurken telefonu hacklenen talihsiz adam, 10 dakikada 300 bin lira dolandırıldı
Kaynak: İHA

Ali Akbaş, Elazığ, Banka, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gece uyurken telefonu hacklenen talihsiz adam, 10 dakikada 300 bin lira dolandırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ankara null: adalet yok para gitti istedigin yere muracat et kimse bisey yapmaz 6 4 Yanıtla
  • Baris Yavuz: garip bir durum, geçtiğimiz haftalarda gece saatlerinde eşim için güvenilir bir sayfadan telefon aldım, fakat sipariş alınamadı bilgisi geldi. hemen peşine bankadan aradılar, işlem size mi ait diye sordular, evet bilgim var dedikten sonra onay verdiler ve ödeme işlemi o şekilde gerçekleşti 3 7 Yanıtla

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