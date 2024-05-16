Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması - Son Dakika
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Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması

Kaş Adliyesi\'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması

Kaş Adliyesi'nde Avukat Hakan Tüzen ile Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında, adliye personeline ait tuvaletin kullanımına yönelik tartışma yaşandı. Avukat Tüzen, tuvaletten başsavcının koruma polisi tarafından zorla çıkarıldığını iddia ederken, Başsavcı Feyzoğlu iddiaları reddetti. Olayın ardından Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez ve baro yönetimi, Kaş ilçesine giderek basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

16.05.2024 11:18
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Antalya'nın Kaş Adliyesi'nde dün saat 16.50 sıralarında adliye personeline ait tuvaleti kullandığı gerekçesiyle Avukat Hakan Tüzen ile o sırada tuvalete giren Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma çıktığı ve avukatın zorla dışarı çıkarıldığına dair iddiaları içeren tutanak hazırlandı.

"'BURASI PERSONEL TUVALETİ KULLANAMAZSIN' DEDİ"

Tutanak, tuvaletten zorla çıkartıldığını öne süren Avukat Hakan Tüzen ve görgü tanığı avukatların imzasını taşıdı. Adliyedeki işleri bittikten sonra Baro odasında bulunan erkekler tuvaletinin anahtarını alarak adliye personelinin ve avukatların sürekli kullandığı tuvalete gittiğini belirten Hakan Tüzen, tutanakta yaşananları şöyle anlattı; "O sırada Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu da tuvalete giriyordu ve kapı açıktı. Ben de elimde anahtarla içeri girdim. Savcı bana dönerek, 'Beyefendi burası personel tuvaleti aşağıda tuvalet var' dedi ve çıkmamı istedi. Ben de kendisine cevaben, 'Ben de avukatım, Kaş avukatıyım' dedim. Adı geçen Başsavcı bana tekraren, 'Burası personel tuvaleti, kullanamazsın' dedi ve tekrar tuvaletten dışarı çıkmamı söyledi. Ben de bu defa kendisine, 'Yıllardır bu tuvaleti bizler kullanırız. Tüm avukatlar kullanır, bizler de bu adliyedeyiz' dedim. Kendisi daha ileri giderek, 'Ben Başsavcıyım ve bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum' dedi. Ben de 'Avukatım ve bu tuvaleti kullanma hakkım var' dedim. Sonrasında ismimi sordu. Ben de 'Avukat Hakan Tüzen' dedim. Bana cevaben ve yüksek ses tonu ile 'Ben Başsavcı olarak seninle uğraşacağım, göreceksin, çık dışarıya, burayı kullanamazsın' dedi.

Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması

"KORİDORDA BAĞIRARAK POLİS MEMURUNU ÇAĞIRDI"

Ben de 'Ne yapmak istiyorsan yap' dedim. Tuvaletin kapısı da açıktı bu arada. Adliyede görevli polis memuru Gökhan Çakır ile kendi özel koruması olan polis memuru Samet'i koridorda bağırarak çağırdı. Bu olaya o sırada koridorda bulunan görevli personel ve diğer avukat meslektaşlar da tanık oldu. Görevli iki polis memurundan beni tuvaletten zorla çıkarmalarını istedi. Ben de kendisine çıkmayacağımı söyledim. Polis memuru Gökhan Ç., tuvaletin kapısında beklerken, koruma polisi Samet arkama dolaştı ve sol kolumdan ve sırtımdan tutarak, zorla beni tuvaletten dışarıya koridora doğru ittirdi ve zorla dışarıya çıkardı. Olay sonrasında diğer meslektaşlarımız eşliğinde Baro odasına geçtim. Baro odasına geçtiğimde benim sicilimi almak üzere adliye personeli (İdari İşler Sorumlusu) Hasibe Arıkan'ı gönderdi. Bu olay şahsıma yöneltildiği kadar mensubu olduğum meslek grubu açısından da son derece üzücü ve kabul edilemezdir."

Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması

BARO YÖNETİMİ KAŞ'A GİDİYOR

Avukat Hakan Tüzen'in yanı sıra tutanakta Avukat Ferhat İlçi, Huriye Gür Gökçe ve Baro Kaş İlçe Temsilcisi Avukat Erdem Topak'ın imzalarına yer verildi. Olaya, Antalya'da çok sayıda avukat tepki gösterdi. Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, baro yönetimiyle birlikte Kaş ilçesine yola çıktı. Baro Başkanı Geçilmez, saat 12.00'de Kaş Adliyesi önünde basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması

BAŞSAVCI TUTANAK VE GÖRÜNTÜLERİ HSK'YA GÖNDERDİ

Kaş Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu ise hazırladığı tutanak ve olayı görüntüleyen koridordaki kameraya ait video görüntülerini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderdi. Başsavcı Gökhan Feyzoğlu, HSK'ya gönderdiği tutanakta, yaşanan olayların avukat Hakan Tüzen'in tutanakta iddia ettiği gibi olmadığını, hem kendisini hem de Kaş Başsavcılığı'nı karalamaya dönük birtakım hareketler olduğunu anlattı. Tutanaktaki ifadelerine göre video görüntülerinde her şeyin açık olduğu, herhangi bir zorlama veya benzeri bir şey yaşanmadığını dile getiren Başsavcı Feyzoğlu, iddiaları reddetti. Tutanakta Başsavcı Feyzoğlu, adliyedeki bu tuvaletin personel, hakim ve savcılara ait olduğu, başka kimsenin kullanımında olmadığı, kapısında 'personel harici giremez' yazısının bulunduğuna dikkati çekerek, şahsı tanımadığını, bir anda arkasında görünce tamamen güvenlik kaygısıyla sorduğunu ve kendisine 'sen kimsin'ler ve benzeri ifadeler kullanıldığını dile getirdi.

Kaynak: DHA

Başsavcı, Antalya, Kaş, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması - Son Dakika

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    Yorumlar (20)

  • Ahmet Can POLAT: Ağanın boğu üzerine boğ olur mi! Biz bunların dillerden ibaret olduğunu sanırdık üzücü olan bizim okumuş olanlarımızın yapması ???? 57 0 Yanıtla
    Ahmet null: her kurumda bu yok mu? hangi ulkede yasiyorsun? bir okula git orada idarenin tuvaleti ayridir. git bir polis merkezine orada kilitli tuvaletin anahtari sadece karakol amirindedir. git bir hastaneye yine ayni. tepeden en alta kadar in bu boyledir. hep bir statu ayrimciligina denk gelirsin. bu gercek arkadaşlar. toplumumuzda siniflandirma hâlâ var. tevazu, mutevazi, alcak gonulluluk, empati, insani degerlerde esik muamale vs. bunlar hep bitti. bu larin hepsi sadece fakir ve garibanda var. 22 3
  • Ersin Ecder: adalet ne günlere kalmış komedi gibi 38 0 Yanıtla
  • İbrahim ERDURAN: Adaleti tesis ettiniz de bir lavaboyu mu paylaşamadınız? Ey Rabbim adalet kimlere kalmış? 35 1 Yanıtla
  • Murat Şimşek: Tuvalet deyince bende altın varaklı lux bişey sanmıştım kavga ettikleri şeye bak 30 2 Yanıtla
  • Çengelköylü: OLAYLARI BU KADAR BÜYÜTECEK NE VAR TUVALETE BİR BAŞKAN SEÇİMİ YAPILSIN ADAYLAR BELİRLENSİN KİM EN ÇOK OYU ALIRSA O BAŞKAN SEÇİLSİN TUVALETİ KULLANACAKLARA BAŞKAN KARAR VERSİN ARTIK ADLİ VAKALARLA İLGİLENMEYİ BIRAKIN NASIL OLSA AY SONU BANKAMATİK MÜSAİT SANKİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ GİBİ SORUNLAR ÇIKARIP GÜNDEMİ MEŞGUL EDİYORSUNUZ İŞİNİZE ÖZEN GÖSTERİN ALDIĞINIZ MAAŞIN HAKKINI VERİN 15 0 Yanıtla
    Çengelköylü: HAAA ŞUNUDA SÖYLEYEYİM BAŞKAN SEÇERKEN ÖYLE UZUNCA TURLAR OLMASIN BİRKAÇ TURDA SONUÇLANSIN İNSANLAR MERAKTA KALIYOR ACABA KİM BAŞKAN OLDU İNŞAALLAH HAYIRLI SONUÇ ÇIKAR 2 0
  • Erol MARASLI: Biri sözde adalet dagıtıcı diğeri adalet savunucu.sonuç bunlarınnhangi adaletine güvenecegiz 14 0 Yanıtla
  • Orhan Okul: Yurt dışında savcı hakim okul müdürü yemeklerini evden götürüyor ortak tuvaletler kullanılıyor eğitim ve adaletleri de bize göre çok daha iyi 11 0 Yanıtla
    Oğuz Özen: Kesinlikle katılıyorum size NOKTA 2 0
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