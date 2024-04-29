Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için çağrılar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için çağrılar

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri, esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulundu. Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulundu.

29.04.2024 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, hükümete esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sokağa indi. Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde "Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez" yazılı pankart taşıdılar.

Tel Aviv'deki Begin Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, yolda ateş yaktı. Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Tel Aviv, Hükümet, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için çağrılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
20:24 Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti Şikeyle suçlanan takımın başkanı rakip takımı işaret etti
16:05 Kayseri’de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
22:43 A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim’i ziyaret etti A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti
22:39 Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:12 Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
20:44 Peru’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 23 ölü, 15 yaralı Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 23 ölü, 15 yaralı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
18:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 23:12:32. #1.11#
SON DAKİKA: Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için çağrılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement