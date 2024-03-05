Apple TV Plus\'a 50\'den fazla lisanslı film eklenecek

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Yapılan son açıklamaya göre, Apple TV Plus platformuna 50'den fazla lisanslı film eklenecek. Universal, Sony ve Warner Bros gibi dev prodüksiyon şirketlerinin yapımlarının ağırlıklı olacağı bu filmlerle birlikte, platformdaki izleyici sayısının yükseliş trendine girmesi bekleniyor.

Bu filmleri izlemek için herhangi bir ekstra ücret gerekmezken, birçok kişi için ücretsiz deneme sürümünü değerlendirmek için doğru bir zaman gibi görünüyor. Bu gelişme yayıncılık sektöründe oldukça ses getirse de, Netflix'in hakimiyeti kırmak halen oldukça zor diyebiliriz. İşte tüm detaylar…

Apple TV Plus yeni yapımlar sunacak

Eklenecek 50 film arasında Titanik, Kill Bill ve Er Ryan'ı Kurtarmak gibi klasik yapımlar yer alırken, Spider-Man gibi gençlere hitap edecek filmler de mevcut. Fakat gelişmenin en olumsuz yanı, bu filmlerin sadece Amerika'daki kullanıcılara açılacak olarak gösterildi.

Diğer ülkelerdeki Apple TV Plus kullanıcılarının oldukça tepkisini çeken bu durumun, önümüzdeki zamanda düzeltilip düzeltilmeyeceği ise merak konusu oldu. Fakat Apple yönetimi şu ana kadar konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Ayrıca gelen son bilgilere göre, bu 50 film sadece kısıtlı bir süre için yayında kalacak. Filmlerin nisan ayı içerisinde platformdan kaldırılması bekleniyor. Platformun son dönemdeki girişimleri oldukça olumlu karşılansa da, halen Netflix ve Disney Plus gibi devlere karşı geride kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu durumun önümüzdeki dönemde değişip değişmeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın yayıncılık sektöründe uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.