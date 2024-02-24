Mart 2024'te Çıkacak Yeni PlayStation Oyunları - Son Dakika
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Teknoloji

Mart 2024'te Çıkacak Yeni PlayStation Oyunları

Mart 2024\'te Çıkacak Yeni PlayStation Oyunları

Her ay Sony'nin PlayStation oyun konsolları için piyasaya sürülen yeni yapımlar ile birlikte kullanıcıların oyun seçenekleri giderek artmaya devam ediyor. Mart 2024'te çıkacak olan oyunlar arasında The Outlast Trials, WWE 2K24, Paint the Town Red VR ve Prison Architect 2 gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Detaylı oyun listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

24.02.2024 08:11
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Her ay Sony'nin PlayStation oyun konsolları için piyasaya sürülen yeni yapımlar ile birlikte kullanıcıların oyun seçenekleri giderek artmaya devam ediyor. Peki önümüzdeki ay çıkacak yapımlar neler? İşte Mart 2024 yeni PlayStation oyunları…

Yeni PlayStation Oyunları (Mart 2024)

Önümüzdeki ay çıkacak oyunlar listesine baktığımızda The Outlast Trials, çok dikkat çekiyor. Korku türünü sevenlerin merak içerisinde beklediği yapım, 5 Mart itibariyle PlayStation 4/ 5 üzerinden oynanabilecek.

Mart 2024'te Çıkacak Yeni PlayStation Oyunları

Bununla beraber 2K Games'in yayıncılığını üstlendiği WWE 2K24 oyunu 8 Mart, dövüş oyunu Paint the Town Red VR 14 Mart, Prison Architect 2 ise 26 Mart'ta PlayStation için yayınlanacak. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Mart 2024'te çıkacak PlayStation oyunları şu şekilde sıralandı;

OyunPlatformTarihClassified: France '44PlayStation 4/ 55 MartThe Outlast TrialsPlayStation 4/ 55 MartHex Gambit: RespawnedPlayStation 4/ 56 MartReveilPlayStation 56 MartCrown Wars: The Black PrincePlayStation 57 MartTaxi Life: A Cab Driving SimulatorPlayStation 57 MartUnicorn OverlordPlayStation 4/ 58 MartWWE 2K24PlayStation 4/ 58 MartPaint the Town Red VRPlayStation VR 214 MartOutcast: A New BeginningPlayStation 515 MartAlone in the DarkPlayStation 520 MartDragon's Dogma 2PlayStation 522 MartRise of the RoninPlayStation 522 MartPrison Architect 2PlayStation 526 MartSouth Park: Snow DayPlayStation 526 MartOpen RoadsPlayStation 4/ 528 Mart

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En merakla beklediğiniz PlayStation oyunu hangisi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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