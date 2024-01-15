Sony, PlayStation 5 Slim için yeni metalik kapaklarını tanıttı

Konsol tutkunlarını sevindirecek bir haber Sony'den geldi. Sony, PlayStation 5 Slim'i bambaşka bir hale dönüştüren yeni metalik kapaklarını tanıttı. İşte karşınızda tasarımı ile göz kamaştıran Sony PlayStation 5 Slim Deep Earth koleksiyonu.

PlayStation 5 Slim, Deep Earth koleksiyonu ile güzelleşiyor!

Ekim ayında tanıtılan PlayStation 5 Slim, PS4 Slim gibi ilgi gören bir model oldu. Daha ulaşılabilir bir konumda olması nedeniyle ülkemizde de sevilen bir konsol olan PS5 Slim, şimdi Deep Earth koleksiyonu bünyesindeki yeni kapakları ile göz dolduruyor.

CES 2024'te karşımıza çıkan PS5 Slim Deep Earth koleksiyonu tasarımıyla beğenileri topladı. Daha önce aynı koleksiyonu PS5 için de üreten Sony, PS5 Slim kullanıcılarına da konsollarını özelleştirme imkanı sundu. PS5 Deep Earth koleksiyonu için yaptığı açıklamada dünya gezegeninin derinliklerinde bulunan güzel ve güçlü tonlardan ilham aldıklarını belirten Sony, şimdi aynı tasarımı PS5 Slim için de sunmuş oldu.

Volkanik Kırmızı, Kobalt Mavisi ve Som Gümüş olarak isimlendirilen üç farklı metalik kapağı PS5 Slim için satışa sunan Sony, ortalama 55 Dolar fiyatla sattığı bu kapaklarla cihazınızın daha premium görünmesini sağlıyor. Tabi bu kapaklar DualSense için de üretiliyor.

Sony, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Slim ile artık kullanıcıların daha özel konsollara sahip olmasına izin veriyor. Tabi bu durum Sony'nin aksesuar satışlarını da artırıyor. Ancak Deep Earth koleksiyonunun tasarımı göz önünde tutulursa, kapakları değiştirmemek elde değil. Siz PlayStation 5 Slim'in yeni görünümünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.