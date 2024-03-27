PlayStation 5 Pro Geliştiricilerin Tepkisini Çekiyor - Son Dakika
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Teknoloji

PlayStation 5 Pro Geliştiricilerin Tepkisini Çekiyor

PlayStation 5 Pro Geliştiricilerin Tepkisini Çekiyor

Sony'nin PlayStation 5 Pro üzerinde çalıştığı iddiaları gündemde. Ancak geliştiriciler, mevcut neslin optimizasyon sorunları olduğunu ve PS5 Pro'ya ihtiyaç olmadığını savunuyor. Öte yandan, bazı kullanıcılar PS5'in yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini düşünüyor. PS5 Pro'nun daha yüksek işlemci gücü ve 8K çözünürlük desteği gibi özellikleri bulunuyor.

27.03.2024 20:34  Güncelleme: 20:34
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Sony'nin bir süredir PlayStation 5 Pro geliştirdiğine dair iddialar duyuyoruz. Hatta konsolun üst düzey teknik özellikleri ve 8K çözünürlük desteği gibi önemli kazanımları olacağı belirtildi. Ancak geliştiricilerden bu konsola tepki gelmeye başladı.

PlayStation 5 Pro konsoluna gerek var mı?

Bazı oyun geliştiricileri, PlayStation 5 Pro'ya ihtiyaç olmadığını öne sürüyor. İlk olarak 2020'de çıkış yapan PlayStation 5'in hala optimizasyon sorunları olduğuna inanan geliştiriciler, mevcut neslin henüz rayına oturmadığını düşünüyor.

PlayStation 5 Pro Geliştiricilerin Tepkisini Çekiyor

Geliştiricilerin bu açıklaması, PS5 Pro'nun duyurulma beklentileriyle çelişiyor. Bu modelin PS5'e kıyasla ray-tracing ve işleme performansında önemli artış sunacağı söyleniyordu. Ancak geliştiriciler, oyunların hala PS5'te 60 FPS'ye ulaşmakta zorlandığını dile getirdi. Bu da PS5 ailesi için büyük bir kırılma yarattı.

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Bazı kullanıcılar ise Sony'nin revize edilmiş bir model sunmadan önce, PS5'in yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanması gerektiğini düşünüyor. Geriye dönük uyumluluk korunacak olsa da, Pro sürümüyle birlikte önemli oyunları PS5'te oynatmak zor olabilir.

İddialara göre PS5 Pro, 33,5 teraflopluk bir işlemci gücüyle geliyor. Bu, standart PS5'in 10,3 teraflopluk gücünü ve Xbox Series X'in 12 teraflopluk performansını üçe katlıyor. Yüksek işlemci gücü, oyunların daha karmaşık grafikleri ve daha hızlı yüklenme süreleriyle çok daha akıcı bir oyun deneyimi sunmasını sağlayacak.

PlayStation 5 Pro Geliştiricilerin Tepkisini Çekiyor

Ek olarak, PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisi 8K içerikleri destekleyerek, oyun grafiklerinde devrim yaratacak bir görüntü kalitesine ulaşıyor. Ayrıca, PS5 Pro'nun çıkarılabilir bir disk sürücüsü ve 1 TB depolama alanı olacak.

Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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