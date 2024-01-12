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PlayStation Plus'ın Ocak 2024 oyunları - Son Dakika
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PlayStation Plus'ın Ocak 2024 oyunları

Sony'nin PlayStation Plus abonelik servisi, Ocak 2024 için ücretsiz oyunlarını duyurdu. Daha önce sızdırılan bilgilerin doğrulandığı açıklamada, PS4 ve PS5 kullanıcılarına ücretsiz oyunların verileceği belirtildi. PlayStation Plus, abonelerine çevrimiçi çok oyunculu modlara ve bazı özel içeriklere erişim imkanı sunuyor.

PlayStation Plus\'ın Ocak 2024 oyunları
12.01.2024 - 13:21,
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Sony'nin PlayStation Plus abonelerine özel ücretsiz olarak verdiği oyunlar arasında PlayStation Plus Ocak ayı oyunları açıklandı. Playstation Plus'ta bu ay PS4 ve PS5 için ücretsiz oyunlar verilecek.

PLAYSTATION PLUS OCAK 2024 OYUNLARI NELER?

Playstation Plus kullanıcılarına Ocak 2024'te A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World oyunları ücretsiz olarak verilecek. A Plague Tale: Requiem, yalnızca PS5 kullanıcıları için servis edilecekken Evil West ve Nobody Saves the World ikilisi, PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarının kütüphanelerine ücretsiz bir şekilde eklenebilecek.

PlayStation Plus'ın Ocak 2024 oyunları

A PLAGUE TALE: REQUIEM | PS5

A Plague Tale: Innocence'ın ödüllü macerasının devamı niteliğindeki bu filmde Amicia ve Hugo, harap olmuş memleketlerinden kaçtıktan sonra güneye, yeni bölgelere ve hareketli şehirlere gidiyorlar. Orada yeni bir hayata başlamaya ve Hugo'nun lanetini kontrol altına almaya çalışırlar. Ancak Hugo'nun güçleri yeniden uyandığında ölüm ve yıkım, yok edici bir fare seli halinde geri döner. Bir kez daha kaçmak zorunda kalan kardeşler, umutlarını Hugo'yu kurtaracak anahtarın bulunabileceği kehanet edilen bir adaya bağlar. Çeşitli silahlar, aletler ve doğaüstü güçlerle düşmanların ve zorlukların üstesinden gelerek, umutsuz bir hayatta kalma mücadelesinde sevdiklerinizi kurtarmanın maliyetini keşfedin.

PlayStation Plus'ın Ocak 2024 oyunları

EVIL WEST | PS5 & PS4

Karanlık bir tehdit Amerika sınırını tüketiyor. Çok gizli bir vampir avlama enstitüsünün son ajanlarından biri olarak, insanlık ile artık gölgelerden ortaya çıkan köklü bir terör arasındaki son çizgisiniz. Ateşli silahlarınız, yıldırım yakıtlı eldivenleriniz ve aletlerinizle cehennemi serbest bırakın. Kana susamış canavarları tek başına bir avcı olarak veya bir arkadaşınızla ortaklaşa olarak şık bir şekilde öldürün. Silahlarınızı ve avlanma aletlerinizi geliştirirken anlatı odaklı bir harekatı keşfedin ve savaşın. Doğaüstü sürüleri yenmek için kendi oyun tarzınızı oluşturarak canavar öldürme ustalığınızı geliştirmek için yeni avantajların kilidini açın.

PlayStation Plus'ın Ocak 2024 oyunları

NOBODY SAVES THE WORLD | PS5 & PS4

Kadim Felaket yeniden uyandığında dünyayı kim kurtarabilir? Hiç kimse! (Bu sensin, sen Hiç Kimsesin.) Guacamelee'nin yaratıcılarının bu yeni aksiyon RPG'sinde bir Sümüklüböcek, Hayalet, Ejderha ve daha fazlasına dönüşmek için dönüşüm sanatında ustalaş. Her biri yaratıcı yollarla tamamlayabileceğiniz kendi görev setini sunan 15'ten fazla farklı ve farklı Form'u keşfetmek ve aralarında geçiş yapmak için görevleri tamamlayın. DAHA FAZLA zorlu görevin kilidini açmak ve tamamlamak için yetenekleri beklenmedik şekillerde karıştırın ve eşleştirin. The Calamity'yi durdurmak ve dünyayı kurtarmak amacıyla şekil değiştiren zindanları temizlerken tek başınıza veya çevrimiçi bir arkadaşınızla geniş bir dünyayı keşfedin!

PlayStation Plus'ın Ocak 2024 oyunları

PLAYSTATION PLUS NEDİR?

PlayStation'un abonelik bazlı oyun servisi Playstation Plus, oyuncuların çevrimiçi çok oyunculu modlara ve bazı abonelere özel içeriklere ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca sistem, oyunculara her ay genellikle ayın son günlerinde açıklanan 3 yeni oyun sunuyor. Öyle ki Playstation Plus Ocak ayı itibariyle verilecek oyunlar belli oldu. İşte detaylar…

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A Plague Tale: Requiem, PlayStation Plus, Playstation, Oyun, Gamegar, Teknoloji, Son Dakika

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SON DAKİKA: PlayStation Plus'ın Ocak 2024 oyunları - Son Dakika
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