Sony, akıllı telefon pazarındaki eski günlerine geri dönmek için çalışmalarının sürdürüyor. Japon şirket bu kapsamda çok yakında Sony Xperia 1 VI modelini piyasaya sürecek. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı ortaya çıkmadı, ancak genel görüş kameralarıyla dikkatleri üzerine çekeceği yönünde. Cihaz son olarak tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştı. İşte Sony Xperia 1 VI özellikleri ve bilinen çıkış tarihi!
Sony Xperia 1 VI özellikleri ve bilinen çıkış tarihi
Sony Xperia 1 VI, XQ-ES54 model numarasıyla EMVCO veri tabanında ortaya çıktı. Liste cihazın Android 14'ü çalıştıracağı dışında herhangi bir özelliğini göstermezken, tanıtımın ise çok yakında yapılacağının sinyallerini veriyor.
Akıllı telefonla ilgili sızdırılan bir diğer bilgi ise kamera özellikleri. Sony Xperia 1 VI'nın büyük sensörlü 6x yakınlaştırmalı bir kamerayla geleceği öne sürülüyor. Kameranın ayrıca yakınlaştırılmış görüntü kalitesini artıran Sony'nin Clear Image Zoom teknolojisini de içermesi bekleniyor.
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Cihazda kullanılacak işlemcinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olması bekleniyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor. Son olarak cihazın önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılacağı söyleniyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, Xperia 1 VI modeliyle beğenileri kazanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Sony Xperia 1 VI Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika Serdivan Belediyesi tarafından hayata geçirilen planetaryum, öğrencilere uzayın derinlikleri hakkında bilgi veriyor. Planetaryumda güneş, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüleri kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Ziyaretçiler burada uzayın derinliklerini keşfederek temel bilgiler ediniyor. Giyilebilir teknoloji pazarında öne çıkan Xiaomi, mi Band serisiyle büyük başarılar elde ediyor. Şirketin en yeni ürünü Band 8 Pro'nun ardından mi Band 9/9 NFC kullanıcıların beğenisine sunulacak. Xiaomi mi Band 9 ve 9 NFC, radyo sertifikası alarak yakında tanıtılacağının sinyallerini veriyor. Teknik özellikler henüz açıklanmasa da, yeni serinin selefine göre önemli yükseltmelerle geleceği tahmin ediliyor. Bilim insanları, bitmiş lityum iyon pilleri yeniden doldurmanın yolunu buldu. Toyota Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen özel bir enjeksiyon sayesinde bitmiş piller yüzde 80 oranında eski gücüne kavuşuyor ve en az 100 döngüye kadar yeniden kullanılabiliyor. Bu yenilik, eski pillerin ekonomiye geri kazandırılmasını sağlayarak batarya değişimi yerine pili yeniden doldurma kavramının hayatımıza girmesine olanak tanıyor. Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde Roketsan tarafından yürütülen proje kapsamında, TCG İstanbul fırkateyninden füze ateşledi. MİDLAS, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında önemli bir kilometre taşını tamamladı. Testi başarıyla geçen MİDLAS, Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesi olan HİSAR-D RF Füzesi'ni deniz platformundan ateşlemiş oldu. Bu başarıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin vurucu gücü artmış oldu. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son meclis toplantısının ilk oturumu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Altay, konuşmasında Gazze'deki zorluklara dikkat çekerek, Konya genelinde tamamlanan veya başlatılan yatırımlardan bahsetti ve meclis üyelerine teşekkür etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine davet etti. Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönem projeleri arasında kent sakinlerinin almak istedikleri hizmetleri uzaktan, belediyeye gelmeye gerek duymadan çözebilecekleri bir 'Akıllı Belediye Hizmet Binası' inşa edeceklerini duyurdu. Başkan Uysal, inşa edilecek olan hizmet binasının çağın ihtiyaçlarını karşılayacağını ve çevre dostu bir yapı olacağını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de gerçekleştirilen açılış töreninde, ziyarete açık olan bilim merkezlerinin 11 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini ve 865 bin gencin eğitim aldığını belirtti. Bakan Kacır, Denizli Bilim Merkezi'nin gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artıracağını ve geleceğin bilim insanlarının keşfedilmesini sağlayacağını ifade etti. Serdivan Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden biri olan Planetaryumda güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsü özel bir sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Gezegen evinde uzayın derinlikleri birebir izlenirken, ziyaretçilere gök cisimleri hakkında temel bilgiler de anlatılıyor. 7'de 70'e herkesin ilgisini gören tesis özellikle öğrencilerin dikkatini çekiyor.
ÖzellikAyrıntılarAna Kamera SensörleriÜç adet 48 MP Exmor T sensörüAna Kamera ÖzellikleriGeniş f/1,4 diyafram açıklığı, 2x optik yakınlaştırma, çift fazlı algılamalı otomatik odaklamaUltra Geniş Kamera Özellikleri14-18 mm odak uzaklığı, çip üzerinde otomatik odaklamaTelefoto Lens Yakınlaştırma Kapasitesi6x (sensör kırpma yoluyla elde edilen), gerçek optik yakınlaştırma kapasitesi 3xVideo Çekim ÖzellikleriElektronik görüntü sabitleme (EIS) ile 1080p video kaydı desteğiİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, Xperia 1 VI modeliyle beğenileri kazanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Sony Xperia 1 VI Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Serdivan Belediyesi tarafından hayata geçirilen planetaryum, öğrencilere uzayın derinlikleri hakkında bilgi veriyor. Planetaryumda güneş, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüleri kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Ziyaretçiler burada uzayın derinliklerini keşfederek temel bilgiler ediniyor.
Giyilebilir teknoloji pazarında öne çıkan Xiaomi, mi Band serisiyle büyük başarılar elde ediyor. Şirketin en yeni ürünü Band 8 Pro'nun ardından mi Band 9/9 NFC kullanıcıların beğenisine sunulacak. Xiaomi mi Band 9 ve 9 NFC, radyo sertifikası alarak yakında tanıtılacağının sinyallerini veriyor. Teknik özellikler henüz açıklanmasa da, yeni serinin selefine göre önemli yükseltmelerle geleceği tahmin ediliyor.
Bilim insanları, bitmiş lityum iyon pilleri yeniden doldurmanın yolunu buldu. Toyota Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen özel bir enjeksiyon sayesinde bitmiş piller yüzde 80 oranında eski gücüne kavuşuyor ve en az 100 döngüye kadar yeniden kullanılabiliyor. Bu yenilik, eski pillerin ekonomiye geri kazandırılmasını sağlayarak batarya değişimi yerine pili yeniden doldurma kavramının hayatımıza girmesine olanak tanıyor.
Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde Roketsan tarafından yürütülen proje kapsamında, TCG İstanbul fırkateyninden füze ateşledi. MİDLAS, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında önemli bir kilometre taşını tamamladı. Testi başarıyla geçen MİDLAS, Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesi olan HİSAR-D RF Füzesi'ni deniz platformundan ateşlemiş oldu. Bu başarıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin vurucu gücü artmış oldu.
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son meclis toplantısının ilk oturumu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Altay, konuşmasında Gazze'deki zorluklara dikkat çekerek, Konya genelinde tamamlanan veya başlatılan yatırımlardan bahsetti ve meclis üyelerine teşekkür etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine davet etti.
Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönem projeleri arasında kent sakinlerinin almak istedikleri hizmetleri uzaktan, belediyeye gelmeye gerek duymadan çözebilecekleri bir 'Akıllı Belediye Hizmet Binası' inşa edeceklerini duyurdu. Başkan Uysal, inşa edilecek olan hizmet binasının çağın ihtiyaçlarını karşılayacağını ve çevre dostu bir yapı olacağını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de gerçekleştirilen açılış töreninde, ziyarete açık olan bilim merkezlerinin 11 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini ve 865 bin gencin eğitim aldığını belirtti. Bakan Kacır, Denizli Bilim Merkezi'nin gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artıracağını ve geleceğin bilim insanlarının keşfedilmesini sağlayacağını ifade etti.
Serdivan Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden biri olan Planetaryumda güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsü özel bir sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Gezegen evinde uzayın derinlikleri birebir izlenirken, ziyaretçilere gök cisimleri hakkında temel bilgiler de anlatılıyor. 7'de 70'e herkesin ilgisini gören tesis özellikle öğrencilerin dikkatini çekiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?