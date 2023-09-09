Son Dakika Zoom Haberleri

10:53 Mazda hangi ülkenin markası, nerede üretiliyor? Dünya genelinde tanınan otomobil markası Mazda'nın kökeni ve üretim tesisleri hakkında detaylı bilgi verilecek. Mazda, Japonya kökenli bir otomobil markasıdır ve 1920 yılında Hiroshima'da kurulmuştur. Marka, dünya genelinde birçok ülkede, özellikle Japonya, ABD, Meksika, Tayland ve Çin'de üretim tesislerine sahip olup, kompakt otomobillerden SUV'lara ve spor otomobillere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Mazda hangi ülkenin markası, nerede üretiliyor?

10:42 İHA muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç'a Kapadokya görüntüsü ile ödül Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin düzenlediği Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, Kapadokya'da çektiği balonların gündoğumu manzarasıyla ödüle layık görüldü.

10:39 İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödül aldı Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin düzenlediği Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç'un Kapadokya'da çektiği balonların gündoğumu manzarasıyla ödüle layık görüldü.

00:25 Samsung Galaxy S23 FE Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı Samsung'un Galaxy S23 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S23 FE'nin teknik özellikleri ve tasarımı TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Cihazın özellikleri arasında 6.3 inç FHD+ 120 Hz çözünürlüklü Dynamic AMOLED 2X ekran, Exynos 2200 veya Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 50 MP ana kamera, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama bulunuyor. Ayrıca cihazın kutudan çıkar çıkmaz One UI 5.1 sürümünü çalıştıracağı belirtiliyor.

20:31 İHA Kameramanı Gürkan Sayın, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da izleyenleri gözyaşlarına boğan görüntüsü ile ödüle layık görüldü Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 27. Zoom Haber Görüntüleri Yarışması'nda İHA Kameramanı Gürkan Sayın, Hatay'da kaydettiği etkileyici görüntü ile birinci oldu. Ödül töreni ise Azerbaycan'da gerçekleştirilecek.

15:44 Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin düzenlediği '27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen '27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödül töreni Bakü'de yapılacak. Anadolu Ajansı (AA) kameramanları da birçok kategoride ödül kazandı.

06:58 Silikon Vadisi milyonerlerinin kurmak istediği ütopik şehir California'da geniş bir tarımsal araziyi satın alan Silikon Vadisi'nden bir grup milyonerin, çevre ve teknoloji dostu bir şehri sıfırdan inşa etmek istediği ortaya çıktı.

00:24 Vivo X100 Serisinin Teknik Özellikleri Sızdırıldı Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonu X100 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı. Seri, suya ve toza dayanıklılık, kablosuz şarj desteği ve yüksek kamera deneyimi gibi özelliklere sahip olacak.

11:10 İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden Doç. Dr. Şölen Kipöz ve İpek Karatop Türkiye birincisi oldu İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden Doç. Dr. Şölen Kipöz ve bu yıl mezun olan İpek Karatop, 'Döngüyü Tasarla' adlı yarışmada Türkiye birincisi oldu. Atık durumdaki erkek gömleklerini dönüştürerek kadınlar için hazırlanan şık tasarımlarla başarıya ulaştılar.

09:19 Yavuz Ağıralioğlu'ndan Akşener'in iddiasına yalanlama: Hanımefendi yorgun olduğu için hatırlamıyor İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı adaylığını partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun da desteklediğini belirtti. Bu iddiayı yalanlayan Ağıralioğlu ise ''Hanımefendi çok yorgun ve üzgün olduğu için hatırlamıyor ya da duymamış olabilir. Her diyalogda itirazlarımı net bir şekilde ifade ettiğimi herkes çok iyi bilmektedir.'' dedi.

12:26 ASELSAN, TEKNOFEST'te güvenlik ve sağlık çözümleri sunuyor ASELSAN, yerli ve milli olarak geliştirdiği güvenlik kameraları, yazılım sistemleri ve x-ray cihazıyla TEKNOFEST'in güvenliğine katkı sağlıyor. Ayrıca festival alanında sağlık çözümleri sunan ASELSAN, Otomatik Eksternal Defibrilatörü (OED) cihazıyla ani kalp durmalarında hayatta kalma şansını artırıyor.

14:21 Türk Savunma Sanayisi İHA TOGAN'ı İhracat Başarısına İmza Attı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te gözcü insansız hava aracı TOGAN'ı sergiledi. TOGAN, Afrika'daki bir ülkeye yapılan ihracatın ardından yeni bir ülkeye daha ihraç edildi.

00:22 Sony, A7C serisinin yeni üyelerini tanıttı Sony, kompakt tasarımları ve full frame değiştirilebilir lenslere yer veren A7C serisinin iki yeni üyesi Alpha 7C II ve Alpha 7C R'yi görücüye çıkardı. Bu kameralara ek olarak geniş açılı zoom lensi G Master SEL FE 16-35MM F/2.8 GM II'yi de tanıttı.

14:22 iPhone 15 Pro Max, En Popüler Model Olacak Apple analisti Ming Chi Kuo'ya göre, iPhone 15 Pro Max serisindeki sevkiyatların %35 ila %40'ını oluşturacak. Yeni periskop lensiyle dikkat çeken bu model, diğer iPhone kullanıcıları tarafından da talep ediliyor.

18:20 Samsung Galaxy S23 FE için geri sayım başladı Samsung'un yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı Galaxy S23 FE modeli için geri sayım başladı. Telefonun tasarımı ve bazı teknik detayları ortaya çıktı. Lansmanın eylül ayında yapılması bekleniyor.

11:54 Zoom, Çalışanlarına Güvenmiyor Zoom, şirketin CEO'su Eric Yuan'ın sızdırılan bir ses kaydına göre uzaktan çalışanları ofisten uzak tutmasının sebebi, çalışanlarını çok 'arkadaş canlısı yapması'. Şirket, çalışanlarına güvenmediği için hibrit çalışma sistemini zorunlu tutuyor.

18:11 AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, trafik kazası sonrası ilk ziyaretini Akhisar'a gerçekleştirdi AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, haziran ayında Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi sürecinin devam ettiğini ve ilk ziyaretini Akhisar'a gerçekleştirdi. Yenişehirlioğlu, Akhisar İlçe Teşkilatında partililerle bir araya gelerek, yerel seçimler için çalışmalarının devam ettiğini ve Akhisar Belediyesini almak istediklerini belirtti. Ayrıca, Yenişehirlioğlu, Akhisar Kaymakamı Murat Kütük ile de bir araya geldi.

13:50 AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AKhisar İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından AK Parti Akhisar İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Yenişehirlioğlu, kazanın etkileri ve gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan karşılama töreninde, parti çalışmaları ve Manisa'daki atamalar da konuşuldu. Yenişehirlioğlu, yerel seçimlere de değinerek, Akhisar Belediyesi'ni almak istediklerini belirtti.

10:20 UEFA B Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci aşamaları tamamlandı Antalya'da başlayan UEFA B Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci aşamaları Erzurum'da tamamlandı. Aday antrenörler, yeni metodoloji çerçevesinde saha çalışmalarında oyun kurgularını ve felsefelerini ortaya koydu. Eğitimlerde UEFA B Program Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt, Necla Güngör Kıragası, Övünç Soykan Başar gibi isimler görev aldı. Aday antrenörler, eğitim programları süresince saha ve pratik eğitimlerini güncelleyerek sunumlarını gerçekleştirecek.

09:46 UEFA B Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci aşamaları tamamlandı Antalya'da yapılan UEFA B 31-32-33. grupların UEFA B Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci aşamaları tamamlandı. Aday antrenörler, yeni metodoloji çerçevesinde saha çalışmalarında oyun kurgularını ve felsefelerini ortaya koydu. Eğitimlerin ardından aday antrenörler saha ve pratik eğitimlerini güncelleyerek sunumlarını yapacak. Programda 'Futbolda Liderlik' konulu bir söyleşi gerçekleştirildi ve sporcu esenliği ve çocuk koruma konularında uygulamalı eğitim verildi. UEFA B 2. aşamalarını tamamlayan aday antrenörlerin bireysel zoom eğitimleri devam ediyor.

00:58 WhatsApp, Kullanıcı Güvenliğini Artıran Yeni Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların daha iyi bir kullanım deneyimi yaşaması için birçok yeni özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerden biri de kullanıcı güvenliğini artıran yeni özellik oluyor. WhatsApp, geçiş anahtarı adını verdiği güvenlik özelliğiyle karşımıza çıkıyor. WhatsApp'ın passkey (geçiş anahtarı) özelliği sayesinde kullanıcılar hesaplarını daha güvenli bir şekilde koruyabilecekler.

13:01 WhatsApp'a görüntülü ve sesli aramaları planlama özelliği geliyor WhatsApp, Android uygulamasının en son beta sürümüne grup araması planlama özelliğini ekledi. Zamanlama özelliği, sesli aramaların yanı sıra görüntülü aramalar için de çalışıyor. Bu özellik, bir grup sohbetindeki kişilerin bir grup görüşmesi planlamasını ve gruptaki tüm katılımcıları bu konuda bilgilendirmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca katılımcılar, bir mesaj ekleyerek bir grup aramasına katılmalarını da kolaylaştırıyor. WhatsApp'ın bu özelliği önümüzdeki birkaç ay içinde herkese açık hale gelmesi bekleniyor.

14:41 Zoom, yapay zeka kullanımı iddialarına tepki olarak hizmet şartlarını güncelledi Kovid-19 salgını döneminde popülerleşen çevrim içi video konferans uygulaması Zoom, kullanıcıların izni olmaksızın yapay zeka kullandığı iddialarına gelen tepkiler üzerine hizmet şartlarını güncelledi. Zoom'un yeni özelliği, kullanıcıların oturumlarını kayıt altına almadan özetleyen yapay zeka destekli bir özellikti ve bu durum uzmanlar ve kullanıcılar tarafından eleştirilmişti. Bunun üzerine Zoom, hizmet şartlarını güncelleyerek kullanıcı bilgilerini yapay zeka modelini eğitmek için kullanmayacaklarını belirtti.

08:07 WhatsApp, Görüntülü Görüşmelerde Ekran Paylaşma Özelliğini Yayınlıyor WhatsApp, görüntülü görüşmeler sırasında ekran paylaşma özelliğini kullanıma sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, video görüşmeleri sırasında ekranlarını paylaşabilecekler. Ayrıca WhatsApp, yatay mod desteği ile görüntülü arama deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Bu özelliklerle birlikte WhatsApp, Zoom ve Google Meet gibi araçlarla rekabet edecek. Ekran paylaşma özelliği Android, iOS ve Windows uygulamalarında kullanılabilecek. Yeni özellik, iş arkadaşlarıyla çalışırken veya aile üyelerinden fikir alırken kullanıcılara farklı amaçlar için kolaylık sağlayacak. WhatsApp, önümüzdeki günlerde bu iki yeni özelliği küresel olarak kullanıma sunacak.

20:07 Zoom, çalışanlarına hibrit çalışma sistemine geçmelerini öneriyor Pandemi süreciyle birlikte popüler hale gelen görüntülü toplantı uygulaması Zoom, çalışanlarına ofise dönme ve evden çalışma sistemini bırakarak hibrit sisteme geçme çağrısı yapıyor. Şirket, gözlemler ve deneyimler sonucunda hibrit sistemin çalışanlar için en uygun olduğuna karar verdiğini belirtiyor. Yeni uygulamaya göre, Zoom çalışanları haftanın en az 2 günü ofiste çalışmak zorunda olacak. Bu kararın şirket gelirlerini artıracağı ve çalışanların daha verimli olacağı düşünülüyor. Evden çalışma ve hibrit çalışma sistemlerinin dünya genelinde yaygınlaştığı belirtiliyor.

11:49 Zoom, çalışanlarına ofiste çalışma zorunluluğu getiriyor Kovid-19 salgını döneminde popülerleşen çevrim içi video konferans uygulaması Zoom, şirketin herhangi bir ofisine 80 kilometre uzaklık içinde yaşayan çalışanlarının, haftada en az 2 gün ofiste çalışması gerektiğini duyurdu. Zoom, hibrit çalışma modelini benimsediğini ve yeni sistemin ağustos ve eylül itibarıyla uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Şirketin çalışanlarının yüzde 75'i uzaktan veya hibrit şekilde çalışırken, yüzde 1'i normal çalışma sistemini uyguluyor. Stanford Üniversitesi anketine göre, ABD'de çalışanların yüzde 12'si uzaktan, yüzde 29'u hibrit çalışma modelini tercih ediyor.

10:50 UEFA B Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci aşaması Erzurum'da başladı Antalya'da yapılan UEFA B 31-32-33. grupların ikinci aşama eğitimleri Erzurum'da başladı. Yeni metodoloji çerçevesinde düzenlenen programlarda aday antrenörler farklı kriterlere göre değerlendirme süreçlerinden geçiyor. Eğitimlerde UEFA B Program Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt, antrenör eğitimcileri Kemal Coşkun, Fatih Serkan Albayrak, Aşkın Çift, Emre Aydemir ve Sercan Görgülü görev alıyor. Aday antrenörler, saha pratikleri ve online toplantılarla kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Eğitim programları öncesi ve sonrasında antrenör eğitimcileri tarafından rehberlik ve geri bildirimler yapılıyor.

11:04 Türk Savunma Sanayisi İHA TOGAN'ı İlk Kez İhraç Etti Türk savunma sanayisi, gözcü insansız hava aracı (İHA) TOGAN'ın ilk ihracatını gerçekleştirdi. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, daha önce döner kanatlı vurucu İHA KARGU'yu ihraç etmişti. TOGAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş ve 2022'de envantere girmişti. TOGAN, kesintisiz ve uzun süreli gözetleme imkanı sunan özelliklere sahip bir İHA'dır. Ayrıca, TOGAN platformları diğer STM platformlarıyla da müşterek görev yapabilmektedir.

23:15 Ekrem İmaoğlu'nun eski CHP liderleriyle Beylikdüzü'nde bir kafede "değişim yemeğinde" buluştuğu iddiası CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" tartışmaları devam ederken İBB Başkanı İmaoğlu'yla ilgili kulislere düşen kulis büyük ses getirdi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde bir kafede eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile buluştuğu ve masada "değişim" konusunun ele alındığı öğrenildi.

16:07 iPhone 15 Pro'da beklenen yenilikler! Önümüzdeki eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15 Pro modellerinde sunulacağı söylenen yeni özellikleri bir araya getirdik.

22:07 Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri – Güncel Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. Peki hangi modeller bundan böyle yazılım desteği almayacak?

20:46 Milletvekilleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu: Partiyi kamuoyu önünde yıpratanlar CHP'den uzaklaştırılır CHP lideri Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle yaptığı toplantıda parti içi tartışmalar yerine ülke gerçeklerini gündeme getirmelerini istedi. Kılıçdaroğlu, kamuoyu önünde partiyi yıpratanların CHP'den uzaklaştırılacağını belirtti.

20:07 Samsung Galaxy Z Fold 5 Ön İnceleme Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 5'in özelliklerine göz atalım. Fold 4'ün geliştirilmiş versiyonu olan Z Fold 5, yeni menteşe ve ekran kapamasıyla dikkat çekiyor. Siyah, gri ve bej renk seçenekleriyle gelen telefon, 7.6 inç Dinamik AMOLED 2X ekran ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Kamera tarafında 50 MP geniş açı, 12 MP ultra geniş açı ve 10 MP telefoto lens bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleriyle gelen Z Fold 5, 4.400 mAh batarya ve 25W hızlı şarj özelliğine sahip.

16:07 Xiaomi'den kötü haber: Altı modelin güncelleme desteği bitti! Xiaomi, güncelleme desteği biten modeller listesini güncelledi. Peki hangi modeller bundan böyle yazılım desteği almayacak?

18:45 Devlet Bahçeli: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirerek, 'Bir kongre konuşması havasındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim.' ifadesini kullandı. Bahçeli, Meclis'te olağanüstü toplanan Genel Kurul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

22:56 CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda İmamoğlu ve Kerimoğlu arasında gerginlik yaşandı CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında gerilim yaşandığı ortaya çıktı. İddialara göre Kerimoğlu, İmamoğlu'na Zoom toplantısı düzenlemekle suçladı ve İmamoğlu da Bakırköy'de sokakta gezememesi üzerine tepki gösterdi. Kerimoğlu, yaşanan tartışmayı anlattığı bir televizyon programında İmamoğlu'nun kendisine laf atmadığını belirtti.

21:51 'İmamoğlu olmazsa İBB adayı kim olmalı?' anketinin sonuçları açıklandı! İlk sıradaki isim en yakın rakibine 20 puan fark attı 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası gözler yerel seçimlere çevrilirken bir yandan da CHP'deki 'değişim' tartışmaları devam ediyor. ORC Araştırma, seçmenlere İstanbul'da İmamoğlu'nun aday olmaması halinde kimi aday olarak görmek istediklerini sordu. Ankette Mustafa Sarıgül yüzde 36.4, Canan Kaftancıoğlu yüzde 16.5, Özgür Demirtaş yüzde 11.7, Özgür Özel ise 7.7'lik orana ulaştı.

18:11 AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Türkiye'nin gerçekten ciddi bir manada muhalefet sorunu var AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'de ciddi bir muhalefet sorunu olduğunu belirterek, iki genel başkanın anlaşmasından parti sözcüsünün ve masadaki diğer ortakların haberinin olmadığını söyledi. Gül, muhalefetin içinde bulunduğu durumu eleştirerek, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoluna devam edeceğini vurguladı.

17:56 Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na 'Yenilen pehlivan güreşe doymazmış' AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sandığı koysun tekrar seçim yapalım' çıkışına, 'Hiçbir seçim kazanmamış, bugün gelsin tekrar seçim yapalım diyor. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. 2 ay önce sandık önümüzdeydi. Mürekkebi kurumadı milletimizin oy verdiği sandıkta, tekrar sandık gelsin seçim yapalım diyor. Bunların kazanacağı tek seçim CHP Genel Başkanlığı seçimidir' dedi.

16:13 AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Türkiye'nin Muhalefet Sorunu Var AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığı'na atanan Murat Çetin ve yeni yönetim kurulunu ziyaret ederek Türkiye'nin ciddi bir muhalefet sorunu olduğunu belirtti. Gül, iki genel başkanın anlaşmasından parti sözcüsünün ve masadaki diğer ortakların haberinin olmadığını ifade etti. Ayrıca, muhalefetin içindeki çekişmeleri ve başarısızlığını eleştiren Gül, ülkenin gündemini ve vatandaşın sorunlarını çözmek için AK Parti'nin emin adımlarla yoluna devam edeceğini vurguladı.

01:25 CHP Parti Meclisi Toplantısı Sonuçlandı CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazları kabul edilmedi. Ayrıca, Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılımı onaylandı ve kurultay süreci ile ekonomi politikaları da görüşüldü.

01:02 Görevden alınan il başkanlarının itirazları CHP Parti Meclisi'nde reddedildi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçimlerin ardından başlayan 'değişim' tartışmaları ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği zoom toplantısının kamuoyuna "sızdığı" süreçte gözler Parti Meclisi'ne çevrildi. 60 kişilik Parti Meclisi'nde tartışmanın merkezinde 'Zoom' toplantısı yer aldı.

19:25 İBB Başkanı İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu arasında gerilimli toplantı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında gerilimli bir toplantı yaşandı. Kerimoğlu, İmamoğlu'nu hedef alarak ahlaksızlık olarak nitelendirdiği Zoom toplantısını eleştirdi ve önseçim yapılmasını istedi. İmamoğlu ise sert bir şekilde yanıt vererek Kerimoğlu'na hakaret etti.

17:59 CHP Parti Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, görevden alınan 4 il ve 1 ilçe başkanının itirazları ile yerel seçimler ve ekonomik gelişmelerin değerlendirileceği belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da burada ekonomiye ilişkin bir sunum yapacağı ifade edildi. Ayrıca toplantıda CHP içinde son günlerde tartışılan 'Zoom' kayıtlarının da değerlendirileceği belirtildi.

08:45 CHP Toplantısına Damga Vuran Tepki! Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu İhanetle Suçladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yapılan Belediye Başkanları Toplantısı'nda Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu belirterek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

23:42 Kılıçdaroğlu, CHP liderliğini bırakmak için şartlarını açıkladı CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda genel başkanlığı bırakmak için şartlarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, 'Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım' dedi.

16:53 CHP Belediye Başkanları Toplantısı Başladı CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, CHP'nin Türkiye'deki sorunları aşma konusunda öncü olduğunu belirtti.

14:13 Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile birlikte bütün belediye başkanlarını topladı! Vereceği mesaj epey sert olacak Zoom üzerinden yapılan gizli toplantının basına sızmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa buluştu. CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda başkanlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu burada, "Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım" mesajında bulunacak.

08:55 CHP'de gözler o iki isimde! Sızdırılan video sonrası İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bugün ilk kez görüşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılacak toplantılarda bir araya gelecek. Toplantılarda seçim değerlendirmeleri ve 2024 yerel seçimleri konuşulacak. İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısını sürdüreceği ve sunum yapacağı belirtiliyor.