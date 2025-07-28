Anadolu Ajansı'na 14 Ödül! - Son Dakika
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Anadolu Ajansı'na 14 Ödül!

Anadolu Ajansı\'na 14 Ödül!
28.07.2025 15:23
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28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Anadolu Ajansı 14 ödül kazandı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, Anadolu Ajansına (AA) 14 ödül verildi.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen törende yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Anadolu Ajansından, "Yılın Haber Görüntüsü" kategorisinde Vural Elibol, "Özel Haber" kategorisinde Şebnem Coşkun, Özkan Bilgin, Musa Serdar Terzioğlu ve Müjdat Genç, "Spor Haber" kategorisinde Oktay Özden, "Dron Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu ve Orhan Fatih Doğan, "Dron Serbest Haber" kategorisinde Özkan Bilgin ve Osman Bakır, "Serbest Haber" kategorisinde Bestami Bodruk ve Ömer Yasin Ergin, "Röportaj Haber" kategorisinde Ahmet Alican Koç ve Burcu Çalık Göçümlü, "Renkli Vizör" kategorisinde Kenan Yeşilyurt, "Dizi Haber" kategorisinde Tayyip Hoşbaş ve Sercan Kurt ödül aldı.

Ayrıca Gazze Özel Ödülü'ne ise Anadolu Ajansından Karam Hassan, Salama Nabeel Eaid Younes, Mohammed Aloul, Mohammad Alhaddad, Mahmoud Sabbah, Khames Alrefi, Anas Zeyad Fteha, Ahmed Maqadema, Mahmoud Shalha, Hamza Z. H. Qraiqea layık görüldü.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, bu yıl yarışmaya 220 eserin başvurduğunu belirterek, "Bu yılın teması 'Gazze: Kameranın Şahitliği'. Ülkemizin güçlü ve etkili medyasının bir yansıması olarak, bu yarışmayla yalnızca kendi toplumumuza değil, bölge halklarına karşı da mesleki sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer ödül alan isimler

Yarışmada ödüle değer görülen diğer isimler şöyle:

"'Yılın Haber Görüntüsü' kategorisinde CNN Türk Televizyonundan Halil Kahraman, TRT Haber'den Ahmet Bağış ve Murat Can Öztürk, İhlas Haber Ajansından (İHA) Volkan Kayalar.

'Özel Haber' kategorisinde HaberTürk Televizyonundan Cüneyt Erdoğan ve Aykut Türel.

'Röportaj Haber' kategorisinde TRT Haber'den İhsan Kırkbeşoğlu ve Birgül Yazıcı, İHA'dan Gürkan Sayın ve Kaan Taşkın.

'Serbest Haber' kategorisinde İHA'dan Vahit Telli ve ANKA Haber Ajansından Ünal Aydın.

'Dron Haber' kategorisinde İHA'dan Ahmet Faruk Sarıkoç ve Haber Global Televizyonundan Serdar Altıntepe.

'Dron Serbest' kategorisinde TRT Haber'den Seyit Taşdelen.

'Canlı Yayın Haber' kategorisinde A Haber Televizyonundan Barış Yar ve Mert Hacı Salihoğlu, HaberTürk Televizyonundan Mehmet Selman Bektaş, CNN Türk Televizyonundan Halil Kahraman ve Serdar Er, Haber Global Televizyonundan Çağrı Çalışkan ve Mehmet Altunışık.

'Renkli Vizör' kategorisinde HaberTürk Televizyonundan Adem Gümüş ve Ekol TV'den Oğuz Şahin.

'Haber Kurgu' kategorisinde Muhammet Onur Kurt."

"Yılın Haber Görüntüsü" kategorisinde ödüle layık görülen CNN Türk Televizyonundan Halil Kahraman'ın objektifine yansıyan, İsrail'in Gazze kuşatması sırasında Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Müslümanlara müdahale eden İsrail polisinin, Anadolu Ajansı foto muhabirine yönelik sert ve orantısız güç kullanımının görüntüsü de "Yılın En Etkileyici Haber Görüntüsü" olarak değerlendirildi.

Gazze'de görevini yaparken bacağını kaybeden TRT Arabi Haber Kameramanı Sami Fuad Mahmoud Barhoom'a da "Gazze Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi.

Yarışma Özel Ödülleri

Öte yandan yarışma kapsamında verilen özel ödüllere layık görülen isimler ise şöyle:

"'Öz Orman-İş Sendikası Özel Ödülü' TRT Haber'den Yetkin Torlak.

'Şeker-İş Sendikası Özel Ödülü' Fatih Cindemir, Nazım Tetik ve Mert Çeçe.

'Medya-İş Sendikası Özel Ödülü' Haber Global Televizyonundan Yunus Emre Şahbenderoğlu ve Tv Net Haber'den Murat Er.

'Sarsılma Kitabı Özel Ödülü' TRT Haber'den İhsan Kırkbeşoğlu ve Nurya Yardımcı.

'Jüri Özel Ödülü' TRT Haber'den Yetkin Torlak.

'Emek Özel Ödülü' TRT Haber'den Mikail Sevinç ve Zehra Koli.

'15 Temmuz Demokrasi Müzesi Özel Ödülü' ise ATV Haber'den Arif Soner Kalkan ve Samet Öztaylan."

Ayrıca, Flash TV "Yılın Kamera Servisi Ödülü"ne layık görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı'na 14 Ödül! - Son Dakika

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