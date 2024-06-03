Fikirtepe\'de lise bahçesinde rezalet! Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar

Halit Özdemir:

Burası laik bir ülke isteyen istediğini yapar!!!

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Şevki Sünger: ne kadar saçma bir yorum ,bu yorumun ucu nereye çıkar biliyor musun . herkes kapını çalar sana bir şey yapmak ister 87 3

Ergül Çiftçi: aynı şekilde yapan var mı senin ailenden 16 0