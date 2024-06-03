Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar - Son Dakika
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Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Fikirtepe kentsel dönüşüm konutlarının yakınında bulunan bir lisenin arka bahçesinde 2 kişi cinsel ilişkiye girerken kameralara yakalandı. İnşaat işçileri tarafından kayda alınan videoda, çekim yapan kişilerin telefonla "zoom" yapmakta zorlanmaları ve aralarında geçen diyalog yer aldı.

03.06.2024 08:42
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İstanbul Fikirtepe'de bir inşaatta çalışan işçiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

LİSEDE REZALET

Kentsel dönüşüm konutlarının yakınında bulunan bir lisenin arka bahçesinde cinsel ilişkiye giren 2 kişiyi kameraya alan işçiler telefonlarıyla "zoom" yapamamaktan yakındı.

TELEFONLA KAYDA ALDILAR

Hayli uzaktan çekilen videoda lisenin arkasında bankta bir kadın ile erkeğin cinsel ilişkiye girdikleri anlar ve onları kayda alan kişilerin aralarında geçen konuşmalar yer aldı.

Fikirtepe\'de lise bahçesinde rezalet! Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar

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Son Dakika Güncel Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Halit Özdemir: Burası laik bir ülke isteyen istediğini yapar!!! 12 104 Yanıtla
    Şevki Sünger: ne kadar saçma bir yorum ,bu yorumun ucu nereye çıkar biliyor musun . herkes kapını çalar sana bir şey yapmak ister 87 3 Ergül Çiftçi: aynı şekilde yapan var mı senin ailenden 16 0 oceanAhmet: İroniden anlamayan yorum yazmasın lütfen. 6 2
  • Sedat Suçun: bu durumu normal karşılayan birisi eminim böyle bir durumda bulunmuştur... 7 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Kedidir kedi 3 0 Yanıtla
  • Osman Koca: en cok okunan haber budur kesin.:)))) 0 3 Yanıtla
  • Sebastian: Ülkemde birine arkamızı dönmeye korkar olduk. Bu nedir ya 3 0 Yanıtla

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