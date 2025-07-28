İHA, Zoom Yarışmasında 4 Ödül Aldı

28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın sonuçları açıklandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) 4 ödüle layık görüldü.

Türkiye ve dünyadan 220 başvuru arasından seçilen görüntülerin ödüllendirildiği 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın sonuçları, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Yarışmada ödül alan haber görüntüleri ilk kez paylaşılırken jüri değerlendirmesi, başvuru süreci ve seçilen eserler hakkında detaylı bilgi verildi. İHA Kameramanı Volkan Kayalar 'Yılın Haber Görüntüsü' kategorisinde mansiyon ödülüne, İHA Kameramanı Gürkan Sayın 'Röportaj Haber' kategorisinde üçüncülük ödülüne, İHA Muhabiri Vahit Aldı 'Serbest Haber' kategorisinde birincilik ödülüne ve İHA Kameramanı Ahmet Faruk Sarıkoç 'Dron Haber' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Ödülleri Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel açıkladı. - ANKARA