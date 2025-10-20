Popüler İnternet Servislerinde Erişim Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji
BBC

Popüler İnternet Servislerinde Erişim Sorunu

Popüler İnternet Servislerinde Erişim Sorunu
20.10.2025 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canva, Duolingo, Snapchat ve Zoom gibi servisler AWS sorunları nedeniyle erişim problemleri yaşıyor.

Grafik tasarım uygulaması Canva, dil öğrenme servisi Duolingo, geçici mesajlaşma uygulaması Snapchat ve video görüşmeler için kullanılan Zoom'un aralarında olduğu onlarca internet servisine erişimde sorunlar yaşanıyor.

Kesinti, bulut tabanlı hizmetler için Amazon Web Services (AWS) kullanan internet servislerini etkiliyor.

Dünya genelinde internet kesintilerini takip eden Downdetector'a göre Canva, Fortnite, Microsoft 365, Playstation Network, Roblox, Signal ve Slack gibi popüler servisler de sorundan etkilendi.

Haber gelişiyor...

Kaynak: BBC

Teknoloji, Snapchat, Ekonomi, Zoom, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Popüler İnternet Servislerinde Erişim Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Yağışlı hava kazaya neden oldu Bilanço ağır Yağışlı hava kazaya neden oldu! Bilanço ağır
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Berke Özer Avrupa’da yine penaltı kurtardı 7 gollü enfes maç Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Yüksel Yıldırım maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun Yüksel Yıldırım maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı

21:23
Stuttgart’tan Fenerbahçe’ye ırkçılık suçlaması
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması
21:13
Büyük tepki Halil Umut Meler İtalya’yı salladı
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı
21:07
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten duygulandıran hareket Babasının anısını böyle yaşatacak
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
19:30
Merdan Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV’ye kayyum atandı
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 21:47:54. #7.12#
SON DAKİKA: Popüler İnternet Servislerinde Erişim Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.