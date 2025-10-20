Popüler İnternet Servislerinde Erişim Sorunu

Grafik tasarım uygulaması Canva, dil öğrenme servisi Duolingo, geçici mesajlaşma uygulaması Snapchat ve video görüşmeler için kullanılan Zoom'un aralarında olduğu onlarca internet servisine erişimde sorunlar yaşanıyor.

Kesinti, bulut tabanlı hizmetler için Amazon Web Services (AWS) kullanan internet servislerini etkiliyor.

Dünya genelinde internet kesintilerini takip eden Downdetector'a göre Canva, Fortnite, Microsoft 365, Playstation Network, Roblox, Signal ve Slack gibi popüler servisler de sorundan etkilendi.

Haber gelişiyor...