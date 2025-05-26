Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor

Putin, ABD\'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
26.05.2025 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li teknoloji devleri Microsoft ve Zoom ile fast food zinciri McDonalds'ı hedef aldı. Putin, "Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor. Tamamen katılıyorum. Çekinmeden söylüyorum, çünkü onlar da bizi boğmaya çalışıyorlar, karşılık vermeliyiz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Microsoft ve Zoom gibi hizmetlerin "nefessiz bırakılması" gerektiğini söyledi.

PUTİN: RUS EKONOMİSİ ÜSTÜN BİR HIZLA BÜYÜYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da çeşitli sektörlerden şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus ekonomisinin satın alma paritesi bakımından dünyada dördüncü sıraya yükseldiğine işaret eden Putin, "Rus ekonomisi, 2023'te yüzde 4,1 ve geçen yıl yüzde 4,3 gibi zorlu koşullarda üstün bir hızla büyüyor. Bu iyi bir gösterge." dedi.

"BAZI ŞİRKETLER RUS ORTAKLARINI ZOR DURUMDA BIRAKTI"

Putin, söz konusu büyümenin kısıtlı sektörler yerine sanayi, tarım, dijital teknolojiler, hizmetler ve finans gibi çeşitli alanlara yayıldığını da ifade etti. Rus iş dünyasının son yıllarda uluslararası ödemeler, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında zorluklarla karşılaştığını anlatan Putin, "Çok sayıda Batılı şirket Rus pazarından siyasi baskılar nedeniyle çekilirken, bazı şirketler de Rus ortaklarını zor durumda bıraktı." diye konuştu.

"AKSİ TAKDİRDE HİÇ YERLİ ÜRÜNÜMÜZ KALMAZ"

Putin, konuşmasında, ABD'li şirketlerin Rusya'ya tıbbi ekipman sevkiyatı ve hizmetleri vermeye devam ettiğine, Avrupalı şirketlerin ise bunu yapmadığına da işaret etti. Yerli üretim yerine ithal ürün kullanılmasının önünü açan tüm "açıkların" kapatılması gerektiğini vurgulayan Putin, "Aksi takdirde hiç yerli ürünümüz kalmaz." dedi.

"ONLARIN NEFESLERİNİN KESİLMESİ GEREKİYOR"

Toplantıda konuşan bir iş insanının, Microsoft ve Zoom gibi hizmetlerin Rusya'da kar elde etmeye devam ettiğine yönelik bir yorumunu değerlendiren Putin, "Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor. Tamamen katılıyorum. Çekinmeden söylüyorum, çünkü onlar da bizi boğmaya çalışıyorlar, karşılık vermeliyiz." diye konuştu.

Putin, Rus kullanıcıların "kötü alışkanlıklar" içeren Batılı hizmetlerden de kurtulması gerektiğini vurguladı. Rusya pazarını Ukrayna savaşının başlamasıyla terk eden McDonald's'a ilişkin konuşan Putin, "Herkesi zor duruma soktular, gittiler ve şimdi geri dönmek istiyorlarsa onlar için bir yol hazırlamayacağız." dedi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Vladimir Putin, Donald Trump, Microsoft, Ekonomi, Dünya, Rusya, Zoom, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın Soruşturma başlatıldı Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın! Soruşturma başlatıldı
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Antalya’da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti Antalya'da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
İsrail bu kez çocukları hedef aldı En az 20 kişi hayatını kaybetti İsrail bu kez çocukları hedef aldı! En az 20 kişi hayatını kaybetti
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60’larda iktidarda olurdu Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu
İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 80’i aştı İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı
Polisi “beybi“, müşterileri “koli“ şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon Polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon

21:21
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
19:40
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
09:33
Binlerce liralık kaybı göz aldı 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor
Binlerce liralık kaybı göz aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor
09:12
Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi Rekor için tarih verdiler
Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi! Rekor için tarih verdiler
09:01
90 yıl sonra gelen şampiyonluk
90 yıl sonra gelen şampiyonluk
08:54
Kalça dolgusu kaburgasına çıkan Danla Biliç doktorunu suçladı ve ismini açıkladı
Kalça dolgusu kaburgasına çıkan Danla Biliç doktorunu suçladı ve ismini açıkladı
08:35
34 ile sarı kodlu uyarı Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı etkili oluyor
34 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı etkili oluyor
08:29
Murat Övüç’ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 22:48:27. #7.12#
SON DAKİKA: Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.