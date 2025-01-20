Mavi Vatan Konulu Uluslararası Toplantıda İşbirlikleri Ele Alındı

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Amiri ve Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (ERİDAK) Başkanı Burak Demirören, 7 farklı ülke ve 32 ilden katılımcıların yer aldığı "Mavi Vatan" konulu zoom toplantısına katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantının onur konuğu oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nden 32 ilin aktif sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 7 ülkeden katılımcılar ile "Gündem Mavi Vatan" konulu zoom toplantısı, Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği öncülüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya Zonguldak'ı temsilen Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Amiri ve ERİDAK (Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği) Başkanı Burak Demirören katıldı. Toplantıda, "mavi Vatan" stratejisi ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri ele alındı.

Demirören, yapılan toplantıya ilişkin şunları söyledi:

"Etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar, İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan ve Malatya Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz onur konuğu olarak katıldı. Toplantının amacı 'Mavi Vatan' stratejisinin önemi, ulusal ve uluslararası iş birliği ile gençlik ve sivil toplum kuruluşlarının bu vizyondaki rolü üzerinde duruldu. Toplantıda, katılımcılar kendi bölgelerindeki çalışmalar hakkında bilgi verirken, ortak projeler ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mavi Vatan'ın sadece bir denizcilik vizyonu değil, aynı zamanda ulusal birlik ve geleceğimizin teminatı olduğunun altını çizdi.

Toplantının moderatörlüğünü Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ve Denktaş Derneği Başkanı, KKTC Cumhurbaşkanlığı STK İletişim Koordinatörü Latif Akça üstlendi.