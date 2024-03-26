Samsung, bu yılın başında Galaxy S24 serisini tanıttı. Yeni seri, etkileyici ekranları, güçlü işlemcileri ve gelişmiş kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Samsung Galaxy S24 Plus inceleme videosu ile karşınızdayız. Galaxy S24+ ne sunuyor?
Samsung Galaxy S24+ inceleme!
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Samsung Galaxy S24 Plus, serinin ortanca modeli olarak öne çıkıyor. 6.7 inç boyutundaki ekranı, 3120 x 1440 QHD+ çözünürlüğe, 1-120 Hz arası değişebilen yenileme hızına ve 2600 nit maksimum parlaklığa sahip.
İşlemci tarafında, Galaxy S24 Plus modelinde Snapdragon 8 Gen 3 yerine yapay zeka destekli Exynos 2400 yongası tercih edilmiş. Cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile geliyor.
Arka tarafta, Galaxy S24 ile aynı olan üçlü kamera dizilimini görüyoruz. Bu kameralar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera, 10 Megapiksel telefoto (3x optik zoom) ve 12 Megapiksel geniş açılı kameradan oluşuyor. Ön tarafta ise 12 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.
Cihazın batarya özellikleri de dikkat çekici. 4900 mAh büyüklüğündeki pil, alışılagelmiş 45W kablolu şarj desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca, kablosuz ve ters kablosuz şarj desteği de sunuluyor.
Galaxy S24+ Türkiye fiyatı
Cihazın güncel satış fiyatı şu şekilde:
Galaxy S24+ 12 GB RAM & 256 GB depolama: 50.499 TL
Galaxt S24 Plus teknik özellikleri
10 Megapiksel (Telefoto, 3x optik zoom), 12 Megapiksel (Geniş Açı)Kamera (Ön)12 MP ÖzçekimBatarya4900 mAh pilŞarj Desteği– 45W kablolu şarj – Kablosuz şarj – Ters kablosuz şarj Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S24 Plus: Ekran, İşlemci ve Kamera Özellikleri - Son Dakika Geçen yıl 1 milyon yarışmacının katıldığı TEKNOFEST'e bu yıl 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurdu. Etkinlik, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve söyleşiler gibi birçok faaliyeti içeriyor. TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle düzenleniyor. Microsoft, ışın izleme teknolojisinde devrim yapabilecek bir fikirle ortaya çıktı. Işın izleme teknolojisi, yüksek kaliteli grafikler için gereken ağır işlem gücü nedeniyle yüksek performanslı ekran kartları gerektirir. Ancak Microsoft'un sunduğu çözüm, bu talebi azaltarak daha düşük özellikli ekran kartlarının bile ışın izleme özelliklerinden yararlanmasını mümkün kılabilir. Microsoft'un önerdiği sistem, bir düzey ayrıntısı (LOD) sistemini kullanarak ışın izleme sürecini optimize etmeyi amaçlıyor. LOD, grafiklerdeki detayı uzak nesneler gibi belirli bölgelerde azaltarak ekran kartının daha hızlı çalışmasını sağlar. Bu, ekran kartının daha az iş yapması anlamına geliyor, dolayısıyla görsel kalitede gözle görülür bir kayıp olmadan daha iyi performans elde edilmesini sağlıyor. Microsoft'un bu teknolojisinin, daha önce ışın izlemeyi çalıştıramayan veya zorlukla çalıştıran ekran kartları için bile daha uygun hale getirebileceği düşünülüyor. Bu, oyuncular için daha iyi performans ve görsel deneyim sağlarken, daha düşük özellikli sistemlerde bile ışın izlemeyi deneyimlemeyi mümkün kılabilir. Ancak henüz bu sistemin tam olarak nasıl çalıştığına dair daha fazla detay bilinmiyor ve teoriden ziyade pratikte bu sistemin ne kadar etkili olacağı belirsiz. Her ne olursa olsun bu tür bir gelişme, ışın izleme teknolojisinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayabilir ve oyun endüstrisinde önemli bir dönüm noktası olabilir. PlayStation özel oyunları arasında özel bir yere sahip olan Days Gone geliştiricisi Bend Studios, yeni bir AAA canlı hizmet oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. Stüdyo, liderlik rollerinde deneyimli bir baş proje yöneticisi aradığını belirtti. Bend Studios'un bu yeni projesi, geleneksel oyun geliştirme stüdyolarını canlı hizmet geliştirme stüdyolarına dönüştürmede önemli bir rol oynayacak. Henüz resmi olarak doğrulama yapılmamış olsa da, bu proje muhtemelen Sony'nin canlı hizmet oyunları üretme hedeflerine katkıda bulunacak. Avrupa Birliği (AB), Meta, Apple ve Google'ın da aralarında bulunduğu dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yönelik rekabet dışı uygulamaların incelenmesi için soruşturma başlattığını duyurdu. DMA kapsamında olası ihlaller nedeniyle şirketler yıllık cirolarının %10'u kadar büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirler. Spotify, çevrimiçi kurs alanında adımlar atmaya başladı. Skillshare, BBC Maestro, PLAYvirtuoso ve Thinkific gibi eğitim platformlarıyla işbirlikleri sonucunda video tabanlı kurslar sunan Spotify, müzik yapma, yaratıcı olma, iş öğrenme ve sağlıklı yaşam gibi konularda dersler sunuyor. Premium aboneler ve ücretsiz kullanıcılar iki dersi ücretsiz alabiliyor ve geri kalan dersleri satın alabiliyorlar. Google, Gemini 1.5 Pro modelini açarak bugüne kadarki en gelişmiş yapay zekasını kullanıma sundu. Gemini 1.5 Pro, doğal dil işleme alanında büyük bir sıçramayı temsil ediyor. Model, bir saatlik videoyu, 11 saatlik sesi, 30 bin satırdan fazla kod içeren bir dosyayı işleyebilecek kapasiteye sahip. Google'ın kendi testlerinde, yapay zeka 10 milyondan fazla jetonu başarıyla işleyebildi. Gemini 1.5 Pro'ya şu anda tamamen ücretsiz olarak erişilebilir ve geliştiricilere API üzerinden erişim sağlanabilir. Xiaomi'nin POCO F6 modeli, fiyat performans odaklı olarak globalde satışa çıkacak. Son raporlar, modelin özelliklerini ve potansiyel tanıtım tarihini ortaya koyuyor. POCO F6, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciye sahip olacak ve Redmi Note 13 Turbo'nun yeniden markalanmış sürümü olacak. Henüz resmi bir tanıtım tarihi belirtilmese de, benzer bir tanıtım takvimi bekleniyor. Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Türkiye'deki yerel seçimler öncesi yapay zeka ve dijital teknikleri kullanarak yanlış bilgilendirme ve manipülasyonla mücadele çabalarını yoğunlaştırdı. Reklam verenlerin içeriğin dijital olarak oluşturulduğunu veya üzerinde oynandığını açıklamalarını şart koşan Meta, gerektiği şekilde açıklama yapmayan reklamları reddediyor ve yaptırımlar uyguluyor. Ayrıca, bağımsız haber doğrulayıcı ortaklarının viral yanlış bilgileri değerlendirdiğini ve yanlış bilgileri incelendiklerini belirtti. Seçimlere müdahaleyi engellemek için uzmanlaşmış ekipler oluşturan Meta, kamusal tartışmaya müdahale etmeye çalışan sayfalar, gruplar ve hesaplara odaklanıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinde spam, yanlış bilgiler ve seçimlere katılımı etkileyebilecek içerikler hakkında işlem yapıyor ve güvenilirlik artırmak için önlemler alıyor. Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için yeni güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz günlerde iOS 17.4.1 sürümünü yayınladı. Bir dizi yeniliği ve hata düzeltmeleri barındıran bu güncelleme, beklenmedik bir sorunu da beraberinde getirdi. Buna göre kullanıcılar, iOS 17.4.1 sürümünü kullanan iPhone için Wi-Fi bağlanmıyor şikayetlerinde bulunmaya başladı. Apple'ın resmi destek forumu üzerinden iOS 17.4.1 güncellemesini yaptıktan sonra Wi-Fi ağına bağlanma konusunda sorun yaşandığına dair şikayetler gelmeye başladı. Kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşlere göre ağ bağlantısının sürekli koptuğu söyleniyor. Bu sorunun model fark etmeksizin son güncellemeyi alan tüm iPhone'larda yaşandığı görülüyor. Apple'dan iPhone kullanıcıları tarafından açılan şikayet konularına henüz bir geri dönüş gelmiş değil. Şirketin yakın zamanda yeni bir güncelleme yayınlaması ve Wi-Fi bağlanmaması sorununun çözüme kavuşturulması bekleniyor. İş dünyasında yapay zeka (YZ) kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bazı yöneticilerin iş gücünü YZ araçlarıyla değiştirme arzusu ortaya çıktı. Beautiful.ai'nin 3.000'den fazla yöneticiyle yaptığı bir ankette çıkan sonuçlara göre insan ırkının korkulu rüyası gerçek oluyor gibi görünüyor. Ankete göre, yöneticilerin yaklaşık yarısı (%41), bu yıl içinde çalışanlarını YZ ile değiştirmeyi umuyor. Bu yönde bir adımın mali açıdan faydalı olacağını düşünenlerin oranı ise %48'e kadar çıkıyor. Ayrıca, YZ'nin insan gücüne olan ihtiyacı azaltacağı için maaşları düşüreceğini düşünenlerin oranı da oldukça yüksek (%45). Ankete katılan yöneticilerin %40'ı, YZ'nin insan olmadan da verimli bir şekilde çalışabileceğine inanıyor. Yöneticilerin yarısı yapay zekanın kendi pozisyonları için daha düşük maaşlar getirebileceğinden endişe duyuyor. Hatta %64'ü, YZ'nin deneyimli yöneticilerin aynı seviyede üretkenlik sağlayabileceğine ya da belki de daha iyisini yapabileceğine inanıyor. Yöneticilerin çoğunluğu (%66) kendi rollerinde yapay zeka araçlarını kullanarak verimliliği artırmaya çalıştığını belirtiyor. Beautiful.ai, YZ'nin işbirlikçi bir araç olarak kullanılabileceğine ve çalışanların daha fazla içerik oluşturmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Sonuç olarak yapay zekanın iş dünyasında nasıl bir rol oynayacağı konusundaki görüşler çeşitli olsa da işletmelerin YZ teknolojisini yaygın bir şekilde benimsemesi ve kullanması kaçınılmaz gibi görünüyor.
Ekran6.7 inç QHD+ (516 ppi) ekran, 1-120 Hz yenileme hızı, 2600 nit parlaklıkİşlemciExynos 2400 (Yapay Zeka Destekli)RAM12 GBDepolama256 GBKamera (Arka)50 Megapiksel (Ana),
10 Megapiksel (Telefoto, 3x optik zoom),
12 Megapiksel (Geniş Açı)Kamera (Ön)12 MP ÖzçekimBatarya4900 mAh pilŞarj Desteği– 45W kablolu şarj
– Kablosuz şarj
– Ters kablosuz şarj
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S24 Plus: Ekran, İşlemci ve Kamera Özellikleri - Son Dakika
Geçen yıl 1 milyon yarışmacının katıldığı TEKNOFEST'e bu yıl 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurdu. Etkinlik, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve söyleşiler gibi birçok faaliyeti içeriyor. TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle düzenleniyor.
Microsoft, ışın izleme teknolojisinde devrim yapabilecek bir fikirle ortaya çıktı. Işın izleme teknolojisi, yüksek kaliteli grafikler için gereken ağır işlem gücü nedeniyle yüksek performanslı ekran kartları gerektirir. Ancak Microsoft'un sunduğu çözüm, bu talebi azaltarak daha düşük özellikli ekran kartlarının bile ışın izleme özelliklerinden yararlanmasını mümkün kılabilir. Microsoft'un önerdiği sistem, bir düzey ayrıntısı (LOD) sistemini kullanarak ışın izleme sürecini optimize etmeyi amaçlıyor. LOD, grafiklerdeki detayı uzak nesneler gibi belirli bölgelerde azaltarak ekran kartının daha hızlı çalışmasını sağlar. Bu, ekran kartının daha az iş yapması anlamına geliyor, dolayısıyla görsel kalitede gözle görülür bir kayıp olmadan daha iyi performans elde edilmesini sağlıyor. Microsoft'un bu teknolojisinin, daha önce ışın izlemeyi çalıştıramayan veya zorlukla çalıştıran ekran kartları için bile daha uygun hale getirebileceği düşünülüyor. Bu, oyuncular için daha iyi performans ve görsel deneyim sağlarken, daha düşük özellikli sistemlerde bile ışın izlemeyi deneyimlemeyi mümkün kılabilir. Ancak henüz bu sistemin tam olarak nasıl çalıştığına dair daha fazla detay bilinmiyor ve teoriden ziyade pratikte bu sistemin ne kadar etkili olacağı belirsiz. Her ne olursa olsun bu tür bir gelişme, ışın izleme teknolojisinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayabilir ve oyun endüstrisinde önemli bir dönüm noktası olabilir.
PlayStation özel oyunları arasında özel bir yere sahip olan Days Gone geliştiricisi Bend Studios, yeni bir AAA canlı hizmet oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. Stüdyo, liderlik rollerinde deneyimli bir baş proje yöneticisi aradığını belirtti. Bend Studios'un bu yeni projesi, geleneksel oyun geliştirme stüdyolarını canlı hizmet geliştirme stüdyolarına dönüştürmede önemli bir rol oynayacak. Henüz resmi olarak doğrulama yapılmamış olsa da, bu proje muhtemelen Sony'nin canlı hizmet oyunları üretme hedeflerine katkıda bulunacak.
Avrupa Birliği (AB), Meta, Apple ve Google'ın da aralarında bulunduğu dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yönelik rekabet dışı uygulamaların incelenmesi için soruşturma başlattığını duyurdu. DMA kapsamında olası ihlaller nedeniyle şirketler yıllık cirolarının %10'u kadar büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirler.
Spotify, çevrimiçi kurs alanında adımlar atmaya başladı. Skillshare, BBC Maestro, PLAYvirtuoso ve Thinkific gibi eğitim platformlarıyla işbirlikleri sonucunda video tabanlı kurslar sunan Spotify, müzik yapma, yaratıcı olma, iş öğrenme ve sağlıklı yaşam gibi konularda dersler sunuyor. Premium aboneler ve ücretsiz kullanıcılar iki dersi ücretsiz alabiliyor ve geri kalan dersleri satın alabiliyorlar.
Google, Gemini 1.5 Pro modelini açarak bugüne kadarki en gelişmiş yapay zekasını kullanıma sundu. Gemini 1.5 Pro, doğal dil işleme alanında büyük bir sıçramayı temsil ediyor. Model, bir saatlik videoyu, 11 saatlik sesi, 30 bin satırdan fazla kod içeren bir dosyayı işleyebilecek kapasiteye sahip. Google'ın kendi testlerinde, yapay zeka 10 milyondan fazla jetonu başarıyla işleyebildi. Gemini 1.5 Pro'ya şu anda tamamen ücretsiz olarak erişilebilir ve geliştiricilere API üzerinden erişim sağlanabilir.
Xiaomi'nin POCO F6 modeli, fiyat performans odaklı olarak globalde satışa çıkacak. Son raporlar, modelin özelliklerini ve potansiyel tanıtım tarihini ortaya koyuyor. POCO F6, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciye sahip olacak ve Redmi Note 13 Turbo'nun yeniden markalanmış sürümü olacak. Henüz resmi bir tanıtım tarihi belirtilmese de, benzer bir tanıtım takvimi bekleniyor.
Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Türkiye'deki yerel seçimler öncesi yapay zeka ve dijital teknikleri kullanarak yanlış bilgilendirme ve manipülasyonla mücadele çabalarını yoğunlaştırdı. Reklam verenlerin içeriğin dijital olarak oluşturulduğunu veya üzerinde oynandığını açıklamalarını şart koşan Meta, gerektiği şekilde açıklama yapmayan reklamları reddediyor ve yaptırımlar uyguluyor. Ayrıca, bağımsız haber doğrulayıcı ortaklarının viral yanlış bilgileri değerlendirdiğini ve yanlış bilgileri incelendiklerini belirtti. Seçimlere müdahaleyi engellemek için uzmanlaşmış ekipler oluşturan Meta, kamusal tartışmaya müdahale etmeye çalışan sayfalar, gruplar ve hesaplara odaklanıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinde spam, yanlış bilgiler ve seçimlere katılımı etkileyebilecek içerikler hakkında işlem yapıyor ve güvenilirlik artırmak için önlemler alıyor.
Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için yeni güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz günlerde iOS 17.4.1 sürümünü yayınladı. Bir dizi yeniliği ve hata düzeltmeleri barındıran bu güncelleme, beklenmedik bir sorunu da beraberinde getirdi. Buna göre kullanıcılar, iOS 17.4.1 sürümünü kullanan iPhone için Wi-Fi bağlanmıyor şikayetlerinde bulunmaya başladı. Apple'ın resmi destek forumu üzerinden iOS 17.4.1 güncellemesini yaptıktan sonra Wi-Fi ağına bağlanma konusunda sorun yaşandığına dair şikayetler gelmeye başladı. Kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşlere göre ağ bağlantısının sürekli koptuğu söyleniyor. Bu sorunun model fark etmeksizin son güncellemeyi alan tüm iPhone'larda yaşandığı görülüyor. Apple'dan iPhone kullanıcıları tarafından açılan şikayet konularına henüz bir geri dönüş gelmiş değil. Şirketin yakın zamanda yeni bir güncelleme yayınlaması ve Wi-Fi bağlanmaması sorununun çözüme kavuşturulması bekleniyor.
İş dünyasında yapay zeka (YZ) kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bazı yöneticilerin iş gücünü YZ araçlarıyla değiştirme arzusu ortaya çıktı. Beautiful.ai'nin 3.000'den fazla yöneticiyle yaptığı bir ankette çıkan sonuçlara göre insan ırkının korkulu rüyası gerçek oluyor gibi görünüyor. Ankete göre, yöneticilerin yaklaşık yarısı (%41), bu yıl içinde çalışanlarını YZ ile değiştirmeyi umuyor. Bu yönde bir adımın mali açıdan faydalı olacağını düşünenlerin oranı ise %48'e kadar çıkıyor. Ayrıca, YZ'nin insan gücüne olan ihtiyacı azaltacağı için maaşları düşüreceğini düşünenlerin oranı da oldukça yüksek (%45). Ankete katılan yöneticilerin %40'ı, YZ'nin insan olmadan da verimli bir şekilde çalışabileceğine inanıyor. Yöneticilerin yarısı yapay zekanın kendi pozisyonları için daha düşük maaşlar getirebileceğinden endişe duyuyor. Hatta %64'ü, YZ'nin deneyimli yöneticilerin aynı seviyede üretkenlik sağlayabileceğine ya da belki de daha iyisini yapabileceğine inanıyor. Yöneticilerin çoğunluğu (%66) kendi rollerinde yapay zeka araçlarını kullanarak verimliliği artırmaya çalıştığını belirtiyor. Beautiful.ai, YZ'nin işbirlikçi bir araç olarak kullanılabileceğine ve çalışanların daha fazla içerik oluşturmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Sonuç olarak yapay zekanın iş dünyasında nasıl bir rol oynayacağı konusundaki görüşler çeşitli olsa da işletmelerin YZ teknolojisini yaygın bir şekilde benimsemesi ve kullanması kaçınılmaz gibi görünüyor.
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