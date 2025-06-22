Kameramanlar Derneği\'nden Eğitim ve İstişare Toplantısı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yaylabağı beldesindeki termal bir otelde düzenlenen istişare toplantısına, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve üyeler katıldı.

Polatel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyelerinin iki gün boyunca istişare yapmak için bir araya geldiğini söyledi.

Toplantının amacının derneğin ilerleyen süreçteki faaliyetlerini belirlemek ve projeler üretmek olduğunu dile getiren Polatel, şöyle konuştu:

"Derneğimizin ilk istişare toplantısını yapıyoruz. Burada, üyelerimizin önerilerini alıyoruz. Onların görüşleri ve yapıcı eleştirileri bize el feneri gibi olacak ve önümüzü aydınlatacak. Dernek yönetimine, geleneksel medya ve sosyal medya hakkında içerik üretme noktasında inanılmaz kıymetli öneriler geliyor. Güzel fikirler ortaya çıkıyor, beyin fırtınası yaşıyoruz. Bizlerin de bakış açılarını değiştiriyor. Bu anlamda toplantının bize faydalı olacağını düşünüyoruz."

"Sosyal medya eğitimleri verilecek"

Polatel, Türkiye'de bir medya sivil toplum kuruluşunun dinamik yapıda ve yeni teknolojiye uyumlu şekilde habere bakış açısını güncelleyerek hareket ettiğini ifade etti.

Haberciler Akademisi kurmayı planladıklarını aktaran Polatel, "İletişim fakültelerinde okuyan bütün gençleri, geleneksel medyaya alamayız. Orada iş imkanı açamayız ama bugün sosyal medya, herkesin bir mecrası. O mecraya nasıl sağlıklı bir şekilde içerik üretilebilir. Bu noktada gençlerimize sosyal medya içerik üreticisi (influencer) olacak şekilde eğitimler vermeyi planlıyoruz. Dron kullanma, cep telefonuyla çekim, kurgu ve yapay zekayla metin yazma gibi eğitimlerimiz olacak." dedi.

"ZoomFest organizasyonu hazırlıkları yapılıyor"

Polatel, 28 yıldır yaptıkları Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ilerleyen dönemde 'ZoomFest' şeklinde bir organizasyona dönüştürüleceğini vurguladı.

ZoomFest'in iletişim fakültelerinde bir hafta sürecek etkinliklerle geçeceğine dikkat çeken Polatel, "ZoomFest, iletişim fakültesinde okuyan gençlere kendilerini gösterebilmeleri için bir platform olacak. Orada haberler stantlarda gösterilecek. Tecrübe aktarımları olacak. İnfluencer, akademisyen, televizyon yöneticisi, saha habercisi ve siyasetçi, ZoomFest'in içerisinde gençlerle bir araya gelecek ve tecrübe aktarımı sağlayacak." diye konuştu.