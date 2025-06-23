Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, gelecek sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmezken kadro yapılanmasında da harekete geçti. Portekizli teknik adam, hayalindeki takımı kurabilmek için bizzat ter döküyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Jose Mourinho, transfer hedefindeki isimlerden olan John Duran, Sergej Milinkovic Savic ve Jadon Sancho ile zoom üzerinden görüşme gerçekleştirdi.
21 yaşındaki Kolombiyalı golcü Duran, Mourinho ile yaptığı görüşme sonrası Sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktı. 30 yaşındaki Sırp orta saha Sergej Milinkovic Savic de Portekizli'yle çalışmaya sıcak bakıyor. Ancak Mourinho'nun çabaları tek başına yeterli değil. Sarı lacivertlilerin oyuncuların kulüplerini de ikna etmesi gerekiyor. Savic için Al Hilal'le, Duran için Al Nassr'la pazarlıklar sürüyor.
Son Dakika › Spor › Mourinho devreye girdi! 3 yıldız isimle zoom üzerinden görüştü - Son Dakika
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