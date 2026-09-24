Bilecik'te eğitim müdürleri 2026-2027 yılı hazırlıklarını Zoom'da değerlendirdi - Son Dakika
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Bilecik'te eğitim müdürleri 2026-2027 yılı hazırlıklarını Zoom'da değerlendirdi

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Bilecik\'te eğitim müdürleri 2026-2027 yılı hazırlıklarını Zoom\'da değerlendirdi
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Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı sene başı toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında Zoom'da yapıldı. İlçe milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıda hazırlıklar değerlendirildi; Şimşek yeni yılın eğitim camiasına başarı getirmesini diledi.

Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklar kapsamında sene başı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantı Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, eğitim süreçlerine yönelik hazırlıklar ve il genelinde yapılacak faaliyetler değerlendirildi. Eğitim öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik planlamaların da ele alındığı toplantıda, ilçe milli eğitim müdürlerinin görüş ve önerileri değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, "2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklarımızı kapsamlı şekilde sürdürüyoruz. Amacımız öğrencilerimizin daha nitelikli bir eğitim almasını sağlamak, öğretmenlerimizin çalışmalarını en iyi şekilde desteklemek ve eğitim süreçlerini ilimiz genelinde verimli bir şekilde yürütmek. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiamıza başarı ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te eğitim müdürleri 2026-2027 yılı hazırlıklarını Zoom'da değerlendirdi - Son Dakika
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